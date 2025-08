O Inter Miami superou o Necaxa nos pênaltis após empate em 2 a 2, pela segunda rodada da fase de liga da Leagues Cup, torneio disputado entre clubes da Liga MX e da MLS. Depois de buscar a igualdade nos acréscimos com gol de Jordi Alba, os Herons levaram a melhor na marca da cal após erro solitário de Badaloni e tento de Luis Suárez para fechar a série em 5 a 4.

Com o resultado, o Inter chegou a cinco pontos e lidera o lado da MLS, enquanto os mexicanos travaram na sexta posição de sua conferência. Apesar do triunfo e dos dois pontos garantidos, nem todas as situações foram positivas. Logo aos dez minutos, Lionel Messi saiu lesionado após uma arrancada em velocidade e foi direto para o vestiário do Lockhart Stadium para iniciar tratamento.

👀 Como foi o jogo?

A contusão de Messi não mudou a configuração do confronto em primeira instância. Um minuto após a saída do craque, Suárez acionou a passagem de Rodrigo De Paul, que cabeceou para Telasco Segovia. O venezuelano dominou na entrada da área e viu a passagem do companheiro, mas escolheu levar para o pé direito e acertou o ângulo de Ezequiel Unsaín para inaugurar o marcador.

Entretanto, cinco minutos depois, o jogo mudou. Weigandt recuou bola fraca para a saída do goleiro Ríos, e o zagueiro Falcon esticou o braço para travar a corrida de Cambindo. O árbitro Daniel Quintero parou a jogada e anotou a falta, expulsando o zagueiro. Aos 33', em jogada rápida pelo lado esquerdo, os mexicanos empataram. Sánchez foi acionado pela ponta e cruzou rasteiro, na direção da marca do pênalti. Brigando por espaço, Badaloni antecipou a marcação e encheu o pé esquerdo, sem chances para defesa de Ríos.

Na segunda etapa, o Necaxa também teve um atleta enviado mais cedo para o chuveiro. Luis Suárez recebeu cobrança de lateral e girou para cima de Christian Calderón, que segurou o uruguaio e parou a jogada, mas por já ter amarelo, foi expulso. Apesar do revés, os mexicanos se mantiveram no jogo e viraram o marcador: aos 36', Ricardo Monreal tabelou com Palavecino, invadiu a área em diagonal e bateu na bochecha da rede para completar a remontada. Na comemoração, inclusive, fez o "Siu!", gesto caraterístico de Cristiano Ronaldo, eterno rival de Messi no futebol espanhol.

Quando tudo parecia definido, os Herons reagiram. Aos 47' da segunda etapa, De Paul voltou a aparecer para dar uma assistência, se mostrando já adaptado ao clube. Sem Messi, o também argentino ficou responsável pela bola parada, e em cobrança de falta, levantou na cabeça de Jordi Alba, que testou para encobrir Unsain e deixar tudo igual. Na disputa de pênaltis, Badaloni parou em Rocco Ríos, e Luis Suárez fechou a série com direito a toque no travessão para dar mais dois pontos ao Inter.

🌌 O que vem por aí?

Na próxima rodada, o Inter Miami enfrenta o Pumas (MEX) na quarta-feira (6), às 20h30 (de Brasília), buscando garantir uma das vagas ao mata-mata pelo lado da Major League Soccer. Já na esfera da Liga MX, o Necaxa duela com o Orlando City no mesmo dia, mas às 20h.

✅ FICHA TÉCNICA

Inter Miami 2(5)x(4)2 Necaxa

Segunda rodada - Fase de liga - Leagues Cup

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Lockhart Stadium, na Flórida (EUA)

🥅 Gols: Telasco Segovia (INT - 12' 1T); Tomás Badaloni (NEC - 33' 1T); Ricardo Monreal (NEC - 36' 2T); Jordi Alba (INT - 47' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Luis Suárez (INT); Christian Calderón (NEC)

🟥 Cartões vermelhos: Maximiliano Falcon (INT); Christian Calderón (NEC)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🩷🖤 Inter Miami (Técnico: Javier Mascherano)

Rocco Ríos; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcon, Noah Allen (Tomás Avilés) e Jordi Alba; Tadeo Allende (Gonzalo Luján), Rodrigo De Paul; Sergio Busquets (Yannick Bright) e Telasco Segovia (Benjamin Cremaschi); Lionel Messi (Federico Redondo) e Luis Suárez



❤️🤍 Necaxa (Técnico: Fernando Gago)

Ezequiel Unsaín; Tomás Jacob, Alexis Peña e Christian Calderón; Diego De Buen (Johan Rojas); Kevin Rosero, Raúl Sánchez (Franco Rossano), Agustín Palavecino e José Rodríguez; Tomás Badaloni e Diber Cambindo (Ricardo Monreal)