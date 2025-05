De Gea revela feito inédito de Antony em decisão europeia; confira

Ex-jogadores do Manchester United, Antony e David De Gea se reencontraram na quinta-feira (1), quando Real Bétis e Fiorentina se enfrentaram pela ida das semifinais da Conference League. O brasileiro acabou levando a melhor, contribuindo com um gol na vitória por 2 a 1 da equipe espanhola. Ao apito final, o goleiro revelou segredo da época em que a dupla jogava na Inglaterra.

O gol de Antony viralizou nas redes sociais e foi eleito o mais bonito da rodada, com um belo voleio, da entrada da área, com a perna direita, a sua considerada "ruim". Além de se tornar o primeiro brasileiro a marcar pelo Bétis em uma semifinal de qualquer competição, o atacante também surpreendeu De Gea.

— Treinei com ele mil vezes e ele não marcou um gol com o pé direito em nenhum treino. Ele está em ótima forma, tem um estilo brutal no um contra um, com confiança; quando um jogador está confiante, isso mostra o quão bom ele é. Ele fez um ótimo jogo e um gol lindo. Eu não vi o gol sair, tinha um jogador na frente dele e eu não consegui ver. Ele bate muito bem com o pé direito e estou feliz por ele, porque ele passou por momentos difíceis em Manchester e está mostrando o quão bom jogador ele é — disse De Gea sobre Antony.

Pombo sem asa: o gol de Antony contra De Gea 🤯

Depois de passagem conturbada pelo Manchester United, Antony reencontrou seu bom futebol com o empréstimo ao Real Bétis. São dez participações para gols em 19 partidas somando todas as competições, mesmo número que atingiu em 72 partidas pelo United. O clube espanhol busca arrecadar fundos para assegurar sua compra em definitivo.

— A direita não é a perna boa, mas hoje funcionou — brincou Antony.

Antony comemorando gol pelo Real Bétis contra a Fiorentina (Foto: Reprodução/Bétis)

Para facilitar o investimento por Antony, o Real Bétis busca dar mais um passo para o título da Conference League na próxima semana, quando fará o jogo de volta, na Itália, no dia 8 de maio. Não há vantagem de gol fora, ou seja, caso a Fiorentina vença pelo placar mínimo, a decisão da vaga na final vai para a prorrogação e pênaltis.