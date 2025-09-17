Poucos dias depois de assinar um novo vínculo com o clube até 2031, o meia-atacante Bitello fez valer o investimento do Dínamo de Moscou. No último final de semana, o brasileiro marcou duas vezes no empate em 2 a 2 do Dínamo com o Spartak, no clássico da capital, pela Premier League Russa.

O Dínamo saiu atrás no placar aos 13 minutos, mas Bitello virou a partida com dois gols ainda no primeiro tempo - um de falta e outro com um toque por cobertura. Na etapa final, o Spartak conseguiu a igualdade e o clássico terminou com um ponto para cada lado. O brasileiro celebrou a semana iluminada.

— Os últimos dias foram de momentos muito importantes na minha carreira. Primeiro, a renovação de contrato e os dois gols no clássico. Só tenho a agradecer e desfrutar, principalmente por voltar a marcar com a camisa do Dínamo. Espero que sejam os primeiros de muitos nesta temporada — afirmou o jogador.

Bitello em ação pelo Dínamo de Moscou (Foto: Divulgação/Dínamo de Moscou)

Bitello no Dínamo Moscou

Bitello chegou ao Dínamo Moscou em 2023 após se destacar com a camisa do Grêmio - o clube russo desembolsou cerca de 10 milhões de euros pela sua contratação. Com a camisa dos Alvi-Azuis, até o momento, foram 72 partidas, com 15 gols marcados e 14 assistências.

— Feliz por atingir a marca de 15 gols pelo clube, mas vou seguir trabalhando para marcar mais gols e para ajudar a equipe a seguir na briga pelos títulos nesta temporada — finalizou o jogador.

