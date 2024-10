De Bruyne recusa convocação à seleção da Bélgica

Kevin de Bruyne em ação pela Bélgica (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Publicada em 04/10/2024 - 21:25

Kevin de Bruyne pediu para não ser convocado à seleção da Bélgica nas duas próximas Datas Fifa. Durante a entrevista coletiva de anúncio do elenco que representará o país em outubro, o técnico Domenico Tedesco afirmou que o meia do Manchester City preferiu se afastar da equipe nacional por questões físicas.

— Eu tive uma longa conversa com Kevin (De Bruyne). Ele me pediu para pular essa convocação e também a de novembro para poder cuidar do corpo. A agenda ficou ainda mais cheia por causa do Mundial de Clubes. É por isso que ele não está lá agora e em novembro. Mas quando realmente importa - a Copa do Mundo - ele irá — disse Tedesco.

Desta forma, De Bruyne será ausência na Bélgica até o fim do ano. Assim, o jogador perderá dois duelos com a Itália, além de jogos contra França e Israel, todos pela Liga das Nações da Uefa, entre este mês e o próximo.

Já era aguardado que o meia não estivesse presente no grupo belga para os compromissos de outubro, já que lida com lesão. O jogador se contundiu na partida entre Manchester City e Inter de Milão, pela primeira rodada da Champions League. Desde então, foi ausência em outros quatro jogos dos Citizens, incluindo o confronto com o Slovan Bratislava, na última terça-feira (1º).

