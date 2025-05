Davies desabafa sobre lesão: ‘Meu joelho tá f*’

Alphonso Davies veio a público pela primeira vez para falar sobre as lesões que sofreu no joelho. Ao todo, foram três: ruptura parcial do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral medial e do menisco. Em meio a vídeo no seu próprio canal do YouTube, o lateral-esquerdo do Bayern de Munique não escondeu a frustração, afirmando que a parte do seu corpo em questão está f*.

— Meu joelho inteiro tá f*. É muito desapontante, mas é o jogo que jogamos, essas coisas acontecem. É uma temporada jogada fora. Eu perdi as quartas de final da Champions League, as semifinais. Vou perder o Mundial de Clubes também. Acho que a próxima vez que estarei em campo, jogando um jogo, será no início de janeiro (de 2026). Tudo depende de quão rápido irei me recuperar — comentou.

— Foi um pouco chocante quando me falaram, eu fiquei muito triste. Não vou mentir, eu quis chorar, tive de segurar as lágrimas. É triste. É uma pena ter acontecido, o timing... mas, de novo, você não pode controlar esse tipo de coisa — completou.

Visando se manter próximo dos seus fãs, Alphonso Davies vem publicando relatos de sua recuperação em meio a canal criado no YouTube. Lá, além de relatos exclusivos, o canadense mostra como vem sendo sua rotina para tratar da lesão e voltar aos gramados.

Relembre a lesão de Alphonso Davies

Lidando com muitos problemas musculares ao longo da temporada, Davies chegou ao seu limite no dia 24 de março, quando lesionou o ligamento do joelho na partida contra os Estados Unidos. Até aqui, já perdeu 13 partidas desde então. O canadense teve seu contrato renovado recentemente, passando a ter vínculo com o Bayern até 2030.