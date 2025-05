Com o título do Bayern de Munique, finalmente os dias de glória de Harry Kane chegaram. O troféu da temporada 2024/25 da Bundesliga foi garantido após o empate por 2 a 2 entre Freiburg e Bayer Leverkusen. Nas redes sociais, o inglês comemorou ao lado de Eric Dier, companheiro que dividia a seca de conquistas coletivas desde os tempos de Tottenham.

Em imagens e vídeos publicados nas redes sociais, foi possível observar Kane assistindo à partida deste domingo (4) com Dier em um restaurante. A imagem do abraço dos dois simboliza uma vitória pessoal da dupla, que atua junto desde 2014. Além disso, o artilheiro postou a foto de um troféu, por meio dos stories do seu perfil pessoal do Instagram.

Confira a comemoração de Kane após o título da Bundesliga 🤳

A comemoração coletiva entre os parceiros de time ainda ganha mais significado nesta reta final de temporada, visto que Dier vive seus últimos momentos com a camisa do Bayern. O inglês será jogador do Monaco na próxima temporada, após dois anos na Alemanha. O lateral Alphonso Davies, companheiro ns Bávaros, foi pego de surpresa com a informação da saída e teve reação inusitada ao vivo.

