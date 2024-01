E não é apenas de Premier League que o uruguaio vive. Ao lado de Cody Gakpo, Núñez é o jogador do Liverpool com mais participações em gols na Copa da Liga Inglesa, com quatro (três gols e uma assistência). Já na Europa League, o uruguaio também se destaca no quesito: são três participações diretas (dois gols e uma assistência). Os Reds seguem vivos e com chances de título nas duas competições.