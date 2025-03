Daronco apita torneio amador no Uruguai e recebe premiação curiosa

O árbitro brasileiro Anderson Daronco foi o responsável por conduzir a decisão de um torneio amador no Uruguai entre os times La 12 e Picapiedra. A competição era válida pela final do departamento de Artigas, no norte do país e foi disputada no domingo (23).

Com o fim do confronto, Daronco recebeu como pagamento uma ametista, que é uma pedra preciosa. Além disso, o árbitro brasileiro também teria tido as passagens pagas pela Liga Independiente e uma ajuda de custo de aproximadamente R$ 229 mil, segundo o jornal "El Observador".

- Eu tenho que falar com minha esposa, mas creio que vá ficar na nossa sala. É um presente muito lindo. Toda vez que olhar para essa pedra, estarei me lembrando daqui, da gente, do povo de Artigas e do povo uruguaio. Somos vizinhos e é um povo extremamente amável - disse Daronco sobre o presente curioso recebido pela organização.

Daronco também comentou sobre a oportunidade de comandar uma partida de futebol amador no Uruguai e afirmou recodar sua origem como árbitro. O gaúcho também elogiou a competição e o carinho com o qual foi recebido.

- Uma sensação muito grande por estar aqui e conhecendo esse ambiente esportivo. Creio que seja minha primeira vez em Artigas. No Brasil, tenho muitas oportunidades de dirigir partidas assim. São muitos convites para comandar partidas amadores. Foi onde comecei. É uma oportunidade de estar voltando a minha origem como árbitro e estar junto das pessoas, poder sentir esse carinho que algumas das pessoas têm conosco, pela nossa atividade.

No próximo fim de semana, Anderson Daronco estará de volta ao Brasil, onde deve iniciar sua temporada no Brasileirão. Além disso, o árbitro também deve ter compromissos pela Libertadores, no início do abril.