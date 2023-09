VOANDO BAIXO

O Al-HIlal, após a chegada de Jorge Jesus, vem tendo um bom começo de temporada. A equipe está invicta na competição com 16 pontos, vencendo cinco partidas e empatando apenas uma. Uma das vitórias aconteceu em clássico com o Al-Ittihad, com direito a hat-trick de Mitrovic e virada de 3 a 1 para 4 a 3. Porém, na estreia da Champions League Asiática, o Crescente acabou ficando no empate com o modesto Navbahor, do Uzbequistão, e tentará voltar ao caminho das vitórias.