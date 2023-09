- Admito… Sim, eu me excedi. Pedir a todos os que se sentiram ofendidos é o mínimo que posso fazer. Escrevi aquilo após o resultado do Brasil contra o Peru, e fiquei muito chateado com a eliminação e revoltado com as palavras que ouvi e li dirigidas aqueles atletas, afinal sou parte daquele grupo. Há uma minoria que também "se excede" com o microfone ou a caneta em mãos, mas como disse, é uma minoria. Mirei em meia dúzia e acertei em milhares, milhões… Agora é pedir desculpas e seguir em frente - escreveu Neymar em junho de 2016.