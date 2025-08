Supercopa da Inglaterra 2025: o que é, times, regulamento e datas

A Supercopa da Inglaterra 2025, oficialmente chamada de FA Community Shield, é a partida que abre a temporada do futebol inglês. Disputada tradicionalmente em agosto, ela reúne os campeões da Premier League e da FA Cup da temporada anterior. Caso o mesmo clube vença as duas competições, o adversário passa a ser o vice-campeão da liga.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar de não ter o mesmo prestígio de títulos como a própria Premier League ou a Copa da Inglaterra, a Supercopa é tratada como um torneio oficial e vale troféu. Além disso, serve como termômetro para o início da temporada, testando o elenco das equipes em uma atmosfera competitiva, geralmente no Estádio de Wembley, em Londres.

Mais do que uma celebração simbólica, a partida também tem caráter beneficente. A renda arrecadada com bilheteria e materiais promocionais é destinada a clubes e projetos sociais indicados pelas equipes participantes, reforçando o lado comunitário da competição.

continua após a publicidade

Quando será a Supercopa da Inglaterra 2025?

A FA Community Shield 2025 será disputada no dia 10 de agosto, um domingo, no Estádio de Wembley, com início previsto para as 15h no horário local (11h de Brasília). A partida marcará o pontapé inicial oficial da temporada 2025/26 do futebol inglês, como de costume.

Quais times disputam a FA Community Shield 2025?

O confronto colocará frente a frente dois clubes que viveram campanhas históricas na temporada 2024/25:

Liverpool, campeão da Premier League com uma campanha dominante sob o comando de Arne Slot, retorna ao topo após um período de reformulação e será o representante da liga na Supercopa. Crystal Palace, grande surpresa da temporada, conquistou sua primeira FA Cup ao bater o Manchester United na final. A vitória histórica garantiu ao clube de Londres seu primeiro título de grande expressão e, de quebra, sua estreia na Supercopa da Inglaterra.

Será a primeira vez que o Crystal Palace disputa o troféu, enquanto o Liverpool chega à sua 25ª participação no torneio, acumulando 16 títulos ao longo da história, incluindo a vitória sobre o Manchester City na edição de 2022.

continua após a publicidade

Como funciona a Supercopa da Inglaterra?

O regulamento da FA Community Shield é simples: trata-se de um jogo único, sem prorrogação. Se houver empate nos 90 minutos regulamentares, a decisão vai diretamente para os pênaltis. Cada equipe pode fazer até seis substituições, o que permite que os treinadores testem diferentes formações e ofereçam minutos aos jogadores em fase final de preparação.

Vale destacar que, embora o jogo seja oficial, cartões vermelhos e amarelos recebidos na partida não contam para suspensões em outras competições, de acordo com as diretrizes da Federação Inglesa. Por isso, muitos técnicos encaram a partida como uma extensão da pré-temporada, embora com um título em disputa.

Retrospecto entre Liverpool e Crystal Palace

O confronto entre Liverpool e Crystal Palace é amplamente favorável aos Reds. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 66 vezes na história, com larga vantagem para o Liverpool em número de vitórias e gols marcados. A edição de 2025 da Community Shield será, no entanto, a primeira decisão oficial entre os dois clubes.

O histórico recente também aponta domínio do Liverpool. Ainda assim, o crescimento do Crystal Palace nos últimos anos, com jogadores jovens e um modelo de jogo mais ousado, transforma o clube londrino em um adversário competitivo. O título da FA Cup é prova disso.

Palco do jogo: Wembley Stadium

Desde 2007, a Supercopa da Inglaterra é disputada no novo Wembley, reerguido sobre o lendário estádio que por décadas foi símbolo do futebol britânico. A capacidade atual do estádio é de 90 mil torcedores, e a atmosfera costuma ser vibrante, especialmente por reunir as duas melhores equipes da temporada anterior.

Para o Crystal Palace, será a oportunidade de disputar uma final no Wembley pelo segundo ano seguido. Para o Liverpool, um cenário familiar — o clube já levantou o troféu da Community Shield em Wembley em outras ocasiões.

Liverpool busca mais um título para sua galeria

Com uma nova comissão técnica desde a saída de Jürgen Klopp, o Liverpool demonstrou consistência e força coletiva ao conquistar a Premier League 2024/25. A expectativa é que o time entre forte também na FA Community Shield, buscando manter o embalo e dar confiança para a temporada que se inicia.

Entre os destaques da equipe estão o goleiro Alisson, o zagueiro Van Dijk, os meio-campistas Mac Allister e Szoboszlai, além dos atacantes Luis Díaz e Darwin Núñez. A Supercopa pode marcar a estreia oficial de novos reforços, caso o clube tenha feito contratações durante a janela de verão.

Crystal Palace estreia na Supercopa em grande fase

O Crystal Palace entra em campo como campeão inédito da FA Cup, feito conquistado com grande mérito após eliminar gigantes como Chelsea e Manchester United. A conquista marca uma virada de chave na história do clube, que vinha se consolidando na elite da Premier League nas últimas temporadas.

A disputa da Supercopa representa mais do que um título possível: é o reconhecimento de um projeto em ascensão. Jogadores como Eberechi Eze, Michael Olise e Marc Guéhi são esperanças para surpreender o favorito Liverpool.

Transmissão e onde assistir a Supercopa da Inglaterra 2025

A FA Community Shield 2025 deve ser transmitida por canais como TNT Sports, BBC Sport e plataformas de streaming que detêm os direitos do futebol inglês no Reino Unido e em outros países. No Brasil, o jogo deve ser exibido por canais de TV por assinatura e plataformas digitais ligadas ao grupo Warner Bros. Discovery.

Importância da FA Community Shield

Apesar de não ter o mesmo peso de outras competições nacionais, a Supercopa da Inglaterra continua sendo um evento tradicional e simbólico. Ela não só marca o início da temporada, mas também oferece um vislumbre do que os torcedores podem esperar de seus times nos próximos meses.

Para os clubes, o troféu pode ser o primeiro passo para uma campanha de sucesso. Para os jogadores, é a chance de mostrar serviço e garantir vaga no time titular. E para os torcedores, é a retomada da emoção após o recesso de verão europeu.