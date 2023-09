A melhor chance aconteceu aos 25, com um chute de Mitrovic, que desviou na defesa e foi para escanteio. Já aos 30, Neymar bateu uma falta por baixo da barreira, mas sem força para surpreender o goleiro Yusupov. Cinco minutos depois, o camisa 10 cobrou o escanteio e Malcom pegou muito mal na bola. Aos 39, Michael, grande destaque na primeira etapa, fez uma tabela com Al-Faraj, recebeu livre e cruzou na área, mas a bola passou por todo mundo. Mas as chances do Al-Hilal não levaram tanto perigo ao gol adversário.