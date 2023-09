LIMPEZA DO ENTORNO DO ESTÁDIO

A nova operação da Comlurb em dias de jogos em São Januário prevê a utilização de 96 garis, sete veículos e o posicionamento de 60 contêineres de 240 litros e outros dez de 1.200 litros nas ruas que cercam o estádio para o descarte de lixo produzido pelos torcedores. A Companhia de Limpeza Urbana prevê realizar ainda a remoção de todas as caixas de 1.200 litros posicionadas na calçada da Rua Ricardo Machado e que atende os moradores da Comunidade Barreira do Vasco. Assim, os torcedores poderão circular pela via, que estará interditada, e sobre o passeio, que não terá obstáculos. Como forma de continuar atendendo os moradores da região, a Comlurb criará um ecoponto na Rua Ricardo Machado, nº 801, além de estabelecer coleta domiciliar diária em todas as vias da comunidade.