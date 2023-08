O PRIMEIRO TEMPO



Em casa, o Arsenal se impôs sobre o Nottingham Forest e construiu a vantagem no primeiro tempo. Apesar de desfalques importantes, como Gabriel Jesus e Zinchenko, o time de Arteta teve 85% de posse de bola na primeira etapa e controlou as principais ações da partida.



Nketiah, com grande assistrência de Martinelli, abriu o placar aos 26 minutos. Em seguida, Saka ampliou o placar num chutaço de fora da área.