Croácia e Albânia abrem a segunda rodada do grupo B (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 22:15 • Hamburgo (ALE)

Nesta quarta-feira (19), às 10h (horário de Brasília), Croácia e Albânia se enfrentam no Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE), em jogo válido pela abertura da segunda rodada do grupo B da Eurocopa. As duas seleções precisam se recuperar após derrotas na jornada inicial: o time de estrelas como Modric e Perisic foi amassado pela Espanha, enquanto os comandados do brasileiro Sylvinho perderam de virada para a Itália. O jogo terá transmissão da CazéTV e do PrimeVideo.

➡️ Assista no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Croácia x Albânia

2ª rodada - Grupo B - Eurocopa



📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de junho de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE)

📺 Onde assistir: CazéTV e PrimeVideo

🟨 Arbitragem: François Letexier (árbitro); Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (auxiliares); Sandro Schärer (quarto árbitro); Willy Delajod, Jérôme Brisard e Bastian Dankert (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)

Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol e Borna Sosa; Luka Modric, Luka Sucic e Mateo Kovacic; Lovro Majer, Ante Budimir e Andrej Kramaric



ALBÂNIA (Técnico: Sylvinho)

Thomas Strakosha; Elseid Hysaj, Arlind Ajeti, Berat Djimsiti e Mario Mitaj; Kristjan Asllani e Ylber Ramadani; Qazim Laçi, Nedim Bajrami e Arbër Hoxha; Armando Broja