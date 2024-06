Mbappé fraturou o nariz diante da Áustria (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 12:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Kylian Mbappé desfalcará a França no duelo com a Holanda, válido pela segunda rodada do grupo D da Eurocopa, de acordo com a TV Canal Plus France. O atacante sofreu fratura no nariz durante a estreia diante da Áustria não teria condições de atuar na próxima partida, na sexta-feira (21).

O craque da seleção francesa e do Real Madri fraturou o nariz em disputa de bola com o zagueiro Kevin Danso, no segundo tempo do confronto com os austríacos. Mbappé foi encaminhado para o Hospital Universiário de Düsseldorf para realizar exames, e não há necessidade de cirurgia imediata.

Caso optasse por realizar o procedimento cirúrgico logo após a lesão, o atacante ficaria, no mínimo, 10 dias fora de ação. Assim, o Mbappé e as equipes médicas da seleção da França e do hospital acordaram em não operar o nariz imediatamente para que o jogador não perca a maior parte da Eurocopa.

- A notícia foi bastante tranquilizadora, pois não haverá cirurgia de curto prazo. Quanto à sua participação no resto do torneio, é um pouco prematuro dar uma data exata - afirmou o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo.

Kylian Mbappé recebe atendimento médico durante partida entre França e Áustria na Eurocopa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)