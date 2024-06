Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 13:46 • Dortmund (ALE) • Atualizada em 18/06/2024 - 14:57

As torcidas de Turquia e Geórgia entraram em conflito, com direito a pancadaria, antes do duelo entre as duas seleções pela Eurocopa. Nas arquibancadas do Signal Iduna Park, em Dortmund, aficionados protagonizaram a segunda briga da edição de 2024, com Inglaterra e Sérvia fazendo parte da primeira. Confira o vídeo acima!

Mert Muldur e Giorgi Tsitaishvili dividem bola durante Turquia x Geórgia (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)