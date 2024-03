Cristiano Ronaldo salva no fim, mas Al-Nassr vai mal nos pênaltis e é eliminado da Champions da Ásia

Cristiano Ronaldo em Al-Nassr 4x3 Al-Ain. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 19:15 • Riade (SAU)

O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e Luis Castro foi eliminado na Champions League da Ásia. Após perder o jogo de ida por 1 a 0 para o Al-Ain, o time venceu por 4 a 3 e levou o jogo para a prorrogação, porém, caiu nos pênaltis. O jogo teve de tudo: prorrogação, expulsão, falhas bizarras, chances perdidas pelo astro português e um gol de redenção no último minuto.

Vencedor no confronto, o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, passa adiante e vai enfrentar o vencedor de Al-Hilal e Al-Ittihad, que se enfrentam amanhã.

Al-Nassr 4x3 Al-Ain: como foi o jogo?

Precisando do resultado e atuando em casa, o Al-Nassr entrou em campo pilhado pela vitória e o início de jogo foi nervoso e com faltas para os dois lado.

Se no início do jogo a tensão era grande, a situação do time de Luis Castro piorou aos 28 minutos de jogo, quando o marroquino Rahimi surgiu numa arrancada pelo lado esquerdo de campo e bateu para abrir o placar. O lance chegou a ser revisado pelo VAR por um possível impedimento, mas foi validado pela arbitragem. Veja o gol:

Com dois gols atrás no placar, o Al-Nassr teve que se atirar ainda mais ao ataque, e desprotegido na defesa, sofreu mais um do algoz marroquino. Também pelo lado esquerdo, Rahimi voltou a balançar as redes e ampliou para o time dos Emirados Árabes no jogo. Confira:

Porém, cinco minutos depois, Ghareeb deu sobrevida ao Al-Nassr: aproveitando uma falha bisonha do goleiro Eisa, o meia recebeu de Mané na grande área e diminuiu o placar. No início do segundo tempo, o arqueiro voltou a falhar e Otávio empatou com uma bomba, colocando fogo no jogo Veja os gols:

O Al-Nassr seguiu pressionando e conseguiu a virada com gol brasileiro: Alex Telles, de falta, marcou o terceiro do time e colocou fogo no Al-Awwal Stadium. O Al-Nassr foi atrás do resultado em um jogo que parecia perdido e a partida foi para a prorrogação.

Antes do gol salvador do brasileiro, Cristiano Ronaldo, até então apagado na partida, protagonizou uma cena incomum em sua carreira: um gol perdido sem goleiro e com o gol aberto. Veja:

Cristiano Ronaldo reage após gol perdido. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

A prorrogação começou com uma perda significativa para o Al-Nassr: o meia Ahmed foi expulso com oito minutos de jogo. A tensão e o nervosismo dos primeiros minutos se refletiram nos dois times novamente.

Na reta final do tempo adicional, o Al-Ain voltou para frente no agregado: com uma falha bizarra do goleiro Najjar, Sultan empatou o jogo para o time dos Emirados Árabes Unidos. Veja:

Com um a menos e precisando de um gol para forçar a disputa por pênaltis, o Al-Nassr tentou pressionar, mas esbarrou nas chances perdidas pela equipe. Porém, no último minuto, pênalti para os donos da casa: Cristiano Ronaldo converteu e levou o jogo para a disputa por penalidades.

Entretanto, o mesmo pênalti que salvou o time de Cristiano Ronaldo, foi responsável pela eliminação: Brozovic, Alex Telles e Otávio desperdiçaram suas cobranças, enquanto o Al-Ain foi perfeito e carimbou vaga na próxima fase.