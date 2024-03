Pereira comemora primeira vitória do Oita Trinita na temporada

Pereira com a camisa do Oita Trinita (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 17:49 • Oita, Japão

Após três empates consecutivos, o Oita Trinita conquistou sua primeira vitória em 2024, ao bater o Fujieda por 1 a 0, fora de casa, pela J-League 2. E quem esteve em campo foi o zagueiro Pereira, que é um dos líderes do elenco e que veste a camisa do clube desde 2021, somando 89 jogos. O brasileiro aposta no acesso da equipe nesta temporada.

- Estou aqui no Oita Trinita desde 2021, e confio muito no planejamento que o clube tem. Brigamos pelo acesso nas últimas temporadas, sempre na parte de cima da tabela, e por detalhes não conseguimos. Mas é um processo que estamos trilhando e seguiremos confiantes no objetivo. Essa vitória foi importante para quebrar esse início de empates em sequência e nos dar confiança para os próximos jogos. Agora é seguir trabalhando e já pensar no próximo desafio - disse.

No clube, Pereira é companheiro de outros dois brasileiros: o zagueiro Derlan e o atacante Samuel. O trio volta a campo com o time japonês no próximo sábado, contra o Shimizu S-Pulse.