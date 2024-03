Ronaldo Fenômeno afirma que Mbappé vai se tornar o melhor jogador mundo se jogar no Real Madrid

Ronaldo diz que Mbappé se tornará Bola de ouro no Real Madrid (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 16:44 • Madrid (ESP)

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Ronaldo Fenômeno esteve presente em uma partida festiva na Inglaterra e conversou com o jornal britânico Daily Mail. Dentre os assuntos, o tópico mais importante foi de Kylian Mbappé.

O atacante do Paris Saint-Germain tem contrato até junho deste ano, mas comunicou a diretoria e jogadores sobre o desejo de sair do clube, com o Real Madrid mais cotado para o destino final. O movimento da França à Espanha faz Ronaldo acreditar que Mbappé se tornará o melhor jogador do mundo.

- Temos que esperar até que seja oficial antes de falar sobre isso em detalhes, mas todos estão entusiasmados com Kylian Mbappé em Madrid. Ele é um jogador incrível. Será um dos melhores jogadores do momento. Acho que vai ser uma escolha muito boa para ele se for para o Real Madrid. Acho que finalmente ganhará a Bola de Ouro se for para o Real - declarou.

Mbappé é um dos principais jogadores da atual geração, mas ainda não conseguiu alcançar a principal conquista individual de um atleta, que é ser o número 1. Se a transferência for concretizada, o francês vai ter Bellingham, de 20 anos, e também candidato à Bola de Ouro, como dupla.

- Estava assistindo a alguns jogos no Bernabéu e procurava o Bellingham. Ele me surpreendeu muito com sua qualidade. Pela velocidade com que ele corre para a área, dá para perceber que ele quer fazer gols o tempo todo. Me lembra um pouco o Zidane com sua qualidade - comparou.

Ronaldo Fenômeno tem propriedade para falar sobre o Real Madrid. Entre 2002 e 2007, o atacante brasileiro defendeu o time merengue, onde disputou 177 partidas, conquistou quatro títulos e marcou 103 gols, além de 35 assistências.

