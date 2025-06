Web se rende a Cristiano Ronaldo após feito em Alemanha x Portugal: ‘Interminável’

Após gol que garantiu Portugal na final da Nations League na virada de 2 a 1 sobre a Alemanha, Cristiano Ronaldo se isolou como artilheiro da primeira divisão da Nations League. São sete gols em oito jogos e 137 no total com a camisa de Portugal. O atacante, que tem futuro indefinido, continua a brilhar pela seleção. Na web, internautas se renderam ao craque.

Web se rende a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo quer mais uma artilharia para sua carreira. Com sete gols, o craque ainda tem a chance de marcar na final da Nations League, que acontece neste domingo (8) contra o vencedor de Espanha x França, que farão a outra semifinal nesta quinta-feira (5).

O português fez gol em todas as fases da Nations League até o momento. Na fase de grupos, marcou contra a Croácia, a Polônia e a Escócia (três vezes). Nas quartas de final, marcou no jogo da volta contra a Dinamarca. Nesta quarta-feira, Cristiano fez o gol da virada contra a Alemanha para se consolidar na artilharia do campeonato.

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo decidiu mais um jogo pela seleção de Portugal e chegou ao seu 137° gol pelo país na vitória de virada por 2 a 1 contra a Alemanha na semifinal da Nations League. Em jogo realizado nesta quarta-feira (4), na Allianz Arena, em Munique (ALE), os portugueses não se intimidaram pela torcida e garantiram a vaga na final.

Os gols da partida foram marcados por Florian Wirtz, para a Alemanha, e Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo, por Portugal - que se consolidou na artilharia da Nations League. Outro destaque da partida foi Diogo Costa, o goleiro da seleção portuguesa, que fechou o gol e garantiu a classificação.