Cristiano Ronaldo marca em vitória do Al Nassr e fica a 32 gols do milésimo

A contagem regressiva para um feito histórico ganhou mais um capítulo neste sábado (11). Cristiano Ronaldo marcou novamente e ficou ainda mais perto do tão aguardado milésimo gol da carreira — agora restam apenas 32 para o craque português alcançar a marca simbólica.

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O gol saiu na vitória do Al-Nassr por 2 a 0 sobre o Al-Okhdood, fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Saudita. Dominante, a equipe de Riade controlou o jogo e contou também com participação decisiva de João Félix para garantir mais três pontos importantes na competição.

Com o resultado, o Al-Nassr segue firme no topo da tabela, sustentando uma vantagem confortável e ampliando a sequência positiva na temporada. Já o adversário permanece em situação delicada na parte de baixo da classificação.

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Para além da vitória, o grande destaque segue sendo Cristiano Ronaldo. Aos 968 gols como profissional, o atacante mantém uma impressionante regularidade e segue quebrando marcas: ele se tornou o primeiro jogador a atingir ao menos 30 gols em 17 temporadas consecutivas, um número que reforça sua longevidade e impacto no futebol mundial.

O próximo compromisso do Al-Nassr será diante do Al-Ettifaq, em casa, onde a expectativa estará novamente voltada para CR7 e sua corrida rumo ao milésimo gol — um feito que pode redefinir ainda mais seu legado no esporte.

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Cristiano Ronaldo está perto do milésimo gol na carreira (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

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