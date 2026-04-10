Em entrevista à Flamengo TV, o técnico Leonardo Jardim rasgou elogios a um jogador do elenco rubro-negro. O papo com o narrador João Guilherme foi ao ar nesta sexta-feira (10), no "Mengocast", e teve grande repercussão nas redes sociais.

continua após a publicidade

Considerado ídolo da Nação e garantido na Copa do Mundo, Danilo foi muito elogiado pelo técnico do Flamengo. O português valorizou a mentalidade do experiente zagueiro e revelou que o defensor teve papel fundamental na sua adaptação.

➡️Cria do Flamengo decide jogo e dá liderança no grupo do Palmeiras da Libertadores

- Danilo está naquele pequeno grupo de jogadores que sabem envelhecer no futebol. Muitos não sabem envelhecer, porque querem jogar aos 35 a mesma coisa que jogavam aos 30 e aos 25. O Danilo quer jogar, mas ele sabe que sua qualidade e o impacto dentro da equipe é maior do que somente jogar - começou o treinador do Flamengo.

continua após a publicidade

- Foi um dos jogadores que me ajudaram nessa integração, com disposição espetacular para o treino, atitude impecável, com o mesmo empenho jogando ou não jogando - concluiu Leonardo Jardim.

➡️Simule os resultados da Libertadores!

Danilo sobe para desviar de cabeça contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Técnico 'entende' Ancelotti e vê futuro no pós carreira do zagueiro do Flamengo

Na coletiva da última convocação de Carlo Ancelotti, o treinador italiano garantiu que Danilo estará entre os 26 convocados na Copa do Mundo, independente do tempo de jogo do zagueiro no Flamengo. Leonardo Jardim comentou sobre o assunto e disse compreender a decisão do comandante da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

- Isso com certeza o Ancelotti também vê na Seleção Brasileira e quer esse jogador com ele. Os 11 jogadores que jogam mais são importantes, mas ter jogadores que nos ajudam jogando ou não, que não fazem birra e não têm mau comportamento, é fundamental. Saber envelhecer no futebol não é para todos. Conheço jogadores com esse perfil e jogadores que não conseguem - comentou o técnico do Flamengo.

Jornalista formado, Danilo é um dos jogadores que podem seguir o caminho de Filipe Luís e virar técnico depois da carreira como atleta. Para o treinador do Flamengo, esse seria o caminho natural para o defensor.

- Já conversei com o Danilo sobre a possibilidade de ele continuar trabalhando com futebol, ele é apaixonado por futebol, gosta do treino e do jogo. Quando ele decidir parar, ele vai estar integrado e não vai ser só o Flamengo que vai querer contrata-lo, porque jogador com o perfil dele é sempre bem-vindo em qualquer organização - apontou Leonardo Jardim.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.