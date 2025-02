Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr vence no Campeonato Saudita

Com o trunfo de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr venceu Al-Wehda por 1 a 0, nesta terça-feira (25), e alcançou a terceira colocação na 22ª rodada do Campeonato Saudita. Apesar de ter perdido para o Al-Ettifaq na última rodada, o clube vive bom momento em 2025, mas ainda via dificuldades para ficar entre os três primeiros na Arábia Saudita. Agora, a equipe soma 47 pontos, oito a menos que o líder Al-Ittihad.

Confira o gol de CR7:

O jogo, que estava marcado para acontecer às 13h (de Brasília), começou com uma hora de atraso por conta de um problema no ônibus e fez a equipe demorar a chegar no estádio. Quando a bola rolou, pouco se viu de futebol e os adversários mostraram poucas chances e lances de destaque.

Nenhum gol foi marcado no primeiro tempo, porém, logo na volta do intervalo, a estrela de Cristiano Ronaldo apareceu pela 925ª vez. Aos 2 minutos da segunda etapa, o artilheiro português recebeu cruzamento de Ângelo pela direita: o camisa 7 subiu sozinho e cabeceou com estilo para abrir o placar.

No final do jogo, o Al-Nassr teve um pênalti ao seu favor, e Sadio Mané cobrou a penalidade máxima nos 10 minutos de acréscimo. Placar final: 2 a 0.

O milésimo gol de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vive uma das sagas mais importantes da carreira aos 40 anos de idade: a busca pelo milésimo gol. Com o jogo, o Gajo chegou aos incríveis 925 gols oficiais na carreira - gol de número 89 pelo Al-Nassr e encurtou o caminho até chegar ao recorde.

O português está em incrível forma e é o artilheiro do Campeonato Saudita, com 17 gols, um a mais que o ex-companheiro de Real Madrid, Karim Benzema, do Al-Ittihad. Na temporada, são 23 tentos em 29 partidas.

Al-Nassr: 89 gols em 99 jogos (até o momento) Manchester United: 145 gols em 346 jogos Juventus: 101 gols em 134 jogos Real Madrid: 450 gols em 438 jogos Sporting: 5 gols em 31 partidas Portugal: 135 gols em 217 jogos

Cristiano Ronaldo vive expectativa pelo milésimo gol oficial (Foto: Reprodução/X)

Apesar da fase fantástica vivida pelo atacante, o caminho até o gol histórico ainda é longo. Cristiano Ronaldo, inclusive, não enxerga a marca como uma obsessão antes da aposentadoria, planejada para daqui a "um ou dois anos".

- Se quero chegar ao milésimo gol? É normal querer, mas não penso nisso. Não me importa para nada, sinceramente. Penso jogo a jogo. Em três meses vou fazer 40 anos, é ir com calma e desfrutar. Gosto de jogar pela seleção e desfruto bastante de vir para cá. Fazer gols e boas exibições ajuda também.

O próximo compromisso de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr é contra o Al-Orobah, na próxima sexta-feira (28), pela 23ª rodada da Saudi Pro League. Na próxima semana, o clube de Riade visita o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões Asiática.