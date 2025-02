Liga de Messi, MLS lança série documental com bastidores exclusivos

A MLS, liga do craque argentino Lionel Messi, lançou uma série documental na Apple TV+, nesta sexta-feira (21), chamada "Onside: Major League Soccer" (Bola Rolando: Major League Soccer em português). Com acesso exclusivo aos jogadores, técnicos e clubes que jogam futebol nos Estados Unidos, a produção apresenta bastidores e histórias cativantes que tornaram a temporada de 2024 marcante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A série documental, que contará com oito episódios, reúne histórias e personagens de destaque na liga, como os treinadores Pat Noonan, do FC Cincinatti, e Wilfried Nancy, do Columbus Crew. A série também retrata o percurso de Cavan Sullivan, que estreou na liga com 14 anos, pelo Philadelphia Union.

Produzida para a Apple pela Box to Box Films, equipe de contadores de histórias esportivas, a série tem como produtores executivos o vencedor do Oscar e do BAFTA James Gay-Rees, o vencedor do Emmy Paul Martin, Hillary Olsen e o showrunner Steve Rankin.

continua após a publicidade

Você precisa encontrar essas histórias individuais que operam em níveis diferentes e têm aquele subtexto que as pessoas podem dizer: "Certo, está é uma história sobre Wilfred e Pat, mas posso ver que é representativa de algo maior acontecendo dentro desses clubes, dentro dessas cidades e dentro dessas ligas - disse o produtor Paul Martin, que completou:

- Acho que o que realmente gosto em assistir a esse show é que você vê os mesmos níveis de paixão, dedicação e sacrifíco que você vê em qualquer grande liga de futebol do mundo. Isso é o mais real possível, e acho que há momentos suficientes no show que demonstram isso.

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

Produções de futebol da Apple

“Bola Rolando: Major League Soccer” junta-se aos conteúdos relacionados ao futebol da Apple, que inclui desde série de sucesso mundial e multipremiada "Ted Lasso", até documentários como "Messi nos Estados Unidos", com seis episódios também produzida em parceria com a MLS, "A Copa do Mundo de Messi - A Ascensão da Lenda", "Real Madrid - Até o Fim" e "Superliga: A Guerra pelo Futebol".