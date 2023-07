Cristiano Ronaldo estaria "empenhado" em convencer o meio-campista Otávio, do Porto, a se juntar ao Al-Nassr, segundo o jornal português "A Bola". Ainda de acordo com a publicação, CR7 teria apresentado o projeto esportivo do clube saudita ao seu companheiro de seleção portuguesa, que possui vínculo com a equipe portista até 2025.