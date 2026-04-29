Cristiano Ronaldo encara Al Ahli em duelo importante para Ibañez

Al Nassr e Al Ahli se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 15h (de Brasília), no Al Awwal Park, em Riade (SAU), pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. O duelo coloca frente a frente equipes que figuram no topo da tabela, com o time de Cristiano Ronaldo na liderança da competição com 76 pontos, enquanto a equipe de Ibañez ocupa a terceira colocação com 66 pontos e precisa de um resultado positivo para manter as suas chances matemáticas na disputa pelo título nesta reta final de temporada.

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A busca de Cristiano Ronaldo pelo milésimo gol

O clássico ganha contornos especiais pelo momento de retomada vivido por Cristiano Ronaldo. Após sofrer uma lesão que o afastou dos gramados por um período e o tirou da última lista de convocados da seleção de Portugal, o atacante retornou às atividades oficiais neste mês.

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O jogador utiliza a atual sequência de jogos para readquirir o seu nível físico e técnico ideal. Aos 41 anos, o craque português soma 969 gols na carreira e segue na perseguição histórica da marca do milésimo gol. Desde o retorno aos gramados, Cristiano Ronaldo marcou quatro vezes em cinco jogos e garantiu o Al Nassr na final da AFC Champions League Two.

Atualmente, Cristiano se consolida mais uma vez como a principal referência ofensiva da equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus. O Al Nassr chega para o clássico ostentando uma invencibilidade impressionante de 19 vitórias consecutivas, somando todos os torneios disputados na temporada.

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Cristiano Ronaldo celebra centésimo gol pelo Al-Nassr sobre o Al-Ahli (Foto: Wun Suen/AFP)

Atenção da Seleção Brasileira em Ibañez

Pelo lado do Al Ahli, as atenções se voltam diretamente para o sistema defensivo. O zagueiro Roger Ibañez tornou-se uma peça de observação constante para o técnico Carlo Ancelotti na montagem da Seleção Brasileira. Com a recente confirmação da lesão de Éder Militão, que o tirou definitivamente da disputa da Copa do Mundo, Ibañez desponta como um dos principais candidatos a herdar a vaga no setor para o Mundial.

Na última Data Fifa, Ibañez foi convocado e esteve em campo nos duelos contra a França e Croácia. Alinhado como lateral-direito nas duas partidas, o estilo de jogo do jogador se assemelha com o de Militão, por serem zagueiros de origem, mas que conseguem jogar no lado do campo.

No entanto, o embate direto contra o ataque de Cristiano Ronaldo pode acabar sendo adiado. O defensor brasileiro figura na lista de dúvidas do técnico Matthias Jaissle, integrando um grupo de cinco titulares que lidam com problemas físicos às vésperas da partida.

Roger Ibañez em ação pelo Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

Tudo sobre o jogo entre Al Nassr x Al Ahli (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al Nassr 🆚 Al Ahli

30ª rodada – Campeonato Saudita (Saudi Pro League)

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de abril de 2026, às 15h (de Brasília).

📍 Local: Al Awwal Park (King Saud University Stadium), em Riade (SAU).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔵 Al Nassr (Técnico: Jorge Jesus)

Bento (Al-Aqidi); Boushal (Al-Ghanam), Simakan, Alamri (Iñigo Martínez) e Al-Boushail; Al-Khaibari, Brozovic e Ângelo; Coman (Sadio Mané), João Félix e Cristiano Ronaldo.

🟢⚪ Al Ahli (Técnico: Matthias Jaissle)

Édouard Mendy; Abduralrahman, Hamed (Roger Ibañez), Franck Kessié e Matteo Dams; Firas Al-Buraikan, Aljohani e Enzo Millot; Riyad Mahrez, Wenderson Galeno e Ivan Toney.

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