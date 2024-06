Juventus celebra título italiano de 2018-19 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 09:50 • Riade (SAU)

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, está perto de concretizar a compra do goleiro Wojciech Szczesny, da Juventus. O polonês voltará a ser companheiro de Cristiano Ronaldo, já que ambos jogaram juntos na Velha Senhora.

O movimento custará aos cofres da equipe do Oriente Médio cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões na cotação atual). O vínculo terá duração de dois anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2026, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Revelado pelas categorias de base do Arsenal, Szczesny passou oito anos pertencendo ao time londrino, com experiências de empréstimo em Brentford e Roma no período. Em julho de 2017, chegou à Juve como uma espécie de substituto de Buffon.

Desde então, foram 252 partidas disputadas, com apenas 233 gols sofridos (média inferior a um por jogo) e positivos 103 compromissos sem sofrer gols. Além disso, ganhou três Campeonatos Italianos e três Copas da Itália, além de ser eleito o melhor goleiro do Calcio de 2019-20.

Szczesny deve se transferir para o Al-Nassr e reeditar dupla com Cristiano Ronaldo (Foto: AFP)