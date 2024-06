Jogadores da Alemanha em atividade de treino (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 14:07 • Herzogenaurach (ALE)

A situação na seleção da Alemanha, prestes a estrear na Eurocopa está cada vez mais tensa. Além de resultados e atuações nada convincentes em campo, o clima pesou em treinamento aberto para 4.000 espectadores, realizado em Herzogenaurach, antes da competição continental.

Niclas Füllkrug, do Borussia Dortmund, e Antonio Rüdiger, do Real Madrid, trocaram empurrões após uma jogada de bola aérea. Segundo o jornal "Bild", O centroavante aurinegro não gostou de uma chegada por parte do defensor, que acabou o derrubando.

Ao se levantar, Füllkrug começou uma troca de empurrões com Rüdiger. Os dois precisaram ser separados pelo auxiliar técnico Sandro Wagner (ex-jogador da seleção). O zagueiro madrilenho, após pausa para beber água, deixou a atividade e foi correr com o preparador físico da equipe, mas não sem antes aplaudir ironicamente seu companheiro.

Os dois já se conhecem bem desde as categorias de base da Mannschaft, tendo a mesma idade (31 anos). Curiosamente, se enfrentaram na final da última Champions League, quando o Real superou o Borussia por 2 a 0.

Na Data Fifa do começo de junho, os comandados de Julian Nagelsmann empataram sem gols com a Ucrânia e bateram a Grécia por 2 a 1, com direito a virada e gol salvador de Pascal Gross nos minutos finais.

Agora, a Alemanha volta suas atenções para a Eurocopa, entrando pressionada pelo título devido a receber a competição em seu território. O time está no grupo A, com Escócia, Hungria e Suíça, e fará o jogo de abertura no dia 14, às 16h (de Brasília), enfrentando o país do Reino Unido.

Rüdiger e Füllkrug brigam por espaço em final da Champions League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)