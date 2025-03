Cristiano Ronaldo ’empata’ número de gols antes e depois dos 30 anos

Cristiano Ronaldo atingiu uma marca impressionante na última sexta-feira (7), após marcar um dos gols do Al-Nassr, no empate diante do Al-Shabab, por 2 a 2, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. O artilheiro português alcançou o mesmo número de gols antes e depois dos 30 anos: 463 em cada período.

Nessa última década, dos 30 até esse momento, aos 40 anos, Cristiano Ronaldo marcou 463 gols, 19 a mais do que na faixa dos 20 aos 29 anos, quando anotou 444 gols atuando por clubes e seleções. Antes dos 20 anos, ele ainda marcou 19 gols.

CR7 celebrou os 30 anos em fevereiro de 2015. Na ocasião, chegou à marca mais produtiva da carreira por um clube, quando balançou as redes 61 vezes pelo Real Madrid, na temporada 2014/15. Os 463 gols antes e depois da idade citada chega pouco depois do atacante completar seus 40.

Para se ter ideia, Cristiano Ronaldo tem mais gols depois dos 30 do que outros craques do futebol internacional fizeram em toda a carreira, como o holandês Robin Van Persie (322), o colombiano Radamel Falcao (339), o inglês Wayne Rooney (360) e o marfinense Didier Drogba (367).

Busca do milésimo gol

O português se aproxima a cada semana do tento de número mil. Atuando fora dos grandes centros do esporte, Ronaldo vai acumulando bolas na rede na Saudi Pro League e nas competições do continente asiático. Ao todo, em sua carreira, são 926, o que leva a faltar 74 para o grande objetivo.

Ronaldo chegou há pouco mais de dois anos no Al-Nassr e tem 90 gols acumulados - 26 deles foram na temporada atual, em 32 partidas, além de quatro assistências. Projeções indicam que o milésimo gol sairá dentro do intervalo de 90 a 100 próximos jogos do craque, que estaria com aproximadamente 42 anos no período.

Os gols de Cristiano Ronaldo por idade

Menos de 20 anos - 19 gols em 113 jogos (0,17 média)

Entre 20 e 29 anos - 444 gols em 605 jgos (0,73 média)

Entre 30 e 39 anos - 460 gols em 543 jogos (0,85 média)

*Aos 40 anos - 3 gols em 6 jogos (0,50 média)*