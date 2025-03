Cristiano Ronaldo manda recado para sósia após não aprová-lo

Cristiano Ronaldo teve um encontro inesperado na sexta-feira (7), antes do empate do Al-Nassr com o Al-Shabab, por 2 a 2, no Estádio Al-Awwal Park, pelo Campeonato Saudita. Durante o aquecimento para a partida, o astro português encontrou com o sósia na arquibancada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao perceber o fãs, que se considera parecido com ele, o atacante teve uma reação engraçada. Com muito humor, Cristiano Ronaldo brincou com o rapaz e afirmou que os dois não se parecem. O encontro entre os dois viralizou nas redes sociais.

- Você não se parece comigo. Você é muito feio - brincou o jogador.

Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

O astro português vive sua terceira temporada com o clube árabe. Dentro de campo, Cristiano Ronaldo marcou o segundo gol do Al-Nassr no confronto contra o Al-Shabab. Contudo, o tento não foi suficiente para garantir a vitória contra o rival, que empatou a partida, em 2 a 2, na reta final.

continua após a publicidade

Com o resultado, o time treinado por Stefano Pioli perdeu a chance de subir na tabela de classificação do Campeonato Saudita. Após a 24ª rodada da competição, o Al-Nassr segue na 4ª colocação, 10 pontos atrás do líder Al-Ittihad.