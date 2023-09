Os visitantes conseguiram o empate logo no início do segundo tempo. Aos 5'/2t, Musa Barrow, que havia entrado no intervalo, aproveitou o erro do defensor para sair cara a cara com o goleiro Mendy, que nada pode fazer. Tudo igual! No entanto, aos 22'/2T, Saint-Maximin bateu de primeira, de fora da área, e acertou um lindo chute para colocar mais uma vez os donos da casa na frente e dar números finais ao jogo: Al-Ahli 3 x 2 Al-Taawoun.