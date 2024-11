Cristiano Ronaldo e brasileiros dão show e Al-Nassr goleia na Champions

Cristiano Ronaldo comemora gol ao lado de Anderson Talisca, do Al-Nassr (Foto: Reprodução/Instagram







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 16:58 • Riade (SAU)

O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo venceu o Al Ain pela quarta rodada da Champions League da Ásia. O resultado sem dificuldades foi alcançado com uma ótima atuação do astro português e dos brasileiros Ângelo, Talisca e Wesley, que participaram dos quatro gols marcados. Com o triunfo, o time de Stefano Pioli chega a dez pontos na terceira colocação da Conferência Oeste, dois a menos que os líderes Al-Hilal e Al-Ahli.

Show brasileiro e de Cristiano Ronaldo: como foi o jogo?

O Al Ain que representou tanto perigo ao Al-Hilal de Jorge Jesus na terceira rodada da competição não deu as caras em Riade. O que foi visto no Estádio Universitário Rei Saud, na verdade, não chegou nem perto da equipe que se sagrou campeã do torneio na edição passada.

Liderado por Anderson Talisca e Cristiano Ronaldo, o time saudita construiu a vantagem de forma natural ainda na primeira etapa: além da dupla, que abriu o placar demonstrando muito oportunismo, Ângelo ampliou o placar com um chute desviado na defesa do Al Ain. A arbitragem, entretanto, assinalou o gol contra para o defensor Fábio Cardoso.

Na segunda etapa, o Al-Nassr colocou o pé no freio e tentou administrar a boa vantagem no placar. O Al Ain diminuiu em um lance de azar do goleiro Bento, ex-Athletico: após forte chute do sul-coreano Woo Park, a bola bateu na trave e morreu no fundo das redes após pegar nas costas do arqueiro brasileiro.

Porém, tudo não passou de um susto. Os sauditas mantiveram a posse de bola no campo de ataque durante grande parte da segunda etapa e deram números finais ao placar com Wesley, ex-Corinthians, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Al-Nassr após grande jogada de Ângelo, e Talisca, após uma linda jogada individual.

Com o resultado, o Al-Nassr "dá o troco" pela eliminação contra o Al Ain na última edição da Champions da Ásia e reencontra o caminho das vitórias na temporada.

Cristiano Ronaldo comemora gol com a camisa do Al-Nassr (Foto: Reprodução/Instagram)

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Nassr 5x1 Al Ain

4ª rodada - Champions League da Ásia

📆 Data e horário: terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Universitário Rei Saud, em Riade (SAU)

🥅 Gols: Anderson Talisca (5'/1ºT e 48'/2ºT), Cristiano Ronaldo (31'/1ºT), Fábio Cardoso (GC) (37'/1ºT) e Wesley (35'/2ºT) (NAS); Bento (GC) (11'/2ºT) (AIN)

🟨 Cartões amarelos: Kaku (AIN)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

AL-NASSR (Técnico: Stefano Pioli)

Bento; Al-Ghannam, Simakan, Laporte e Boushal (Alnajdi); Otávio (Mukhtar), Brozovic (Alkhaibari); Sadio Mané (Wesley), Anderson Talisca e Ângelo; Cristiano Ronaldo (Ghareeb)



AL AIN (Técnico: Hernán Crespo)

Eisa; Ahbabi (Traoré), Cardoso, Kouadio, Salomoni (Erik); Hashemi, Woo Park; Rahimi, Palacios e Kaku; Don Laba