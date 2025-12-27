Arsenal vence Brighton e segue na liderança da Premier League
Gunners abrem 2 a 0, mas sofrem sustos no fim
O Arsenal venceu o Brighton por 2 a 1, pela 18ª rodada da Premier League, neste sábado (27), no Emirates Stadium. No primeiro tempo, Odegaard abriu o placar, e os Gunners ampliaram no segundo tempo com gol contra de Rutter. No fim, Diego Gómez descontou e deu números finais ao duelo.
Com o triunfo, o Arsenal chegou aos 42 pontos e segue na liderança da Premier League, enquanto o Manchester City permanece na vice-liderança com 40 pontos. Por outro lado, o Brighton estacionou nos 24 pontos e caiu para a 12ª colocação.
Como foi Arsenal x Brighton?
Na etapa inicial, o Arsenal criou boa oportunidade no primeiro minuto com Gyokeres sendo lançado por Trossard, saindo cara a cara com o goleiro, mas batendo fraco de direita para defesa tranquila de Verbruggen. No ataque seguinte, Saka fez grande jogada pela direita, entrou na área e finalizou quase sem ângulo para outra grande intervenção do arqueiro holandês. E aos 13 minutos, Odegaard foi acionado por Saka na entrada da área e bateu no cantinho para abrir o placar para os Gunners. Após muita pressão, os Gunners quase ampliaram no fim com Zubimendi desviando um chute de Merino de letra e obrigando Verbruggen a fazer grande defesa no cantinho para impedir o gol.
No segundo tempo, o Arsenal não demorou para ampliar o placar e em escanteio cobrado por Declan Rice, Rutter desviou contra a própria meta e os mandantes abriram 2 a 0. Na sequência, Gyokeres foi acionado pelo lado direito, ganhou do defensor e soltou uma bomba para defesa de Verbruggen. O Brighton descontou o placar aos 18 minutos com Ayari carimbando a trave em um chute cruzado, e Diego Gómez aproveitando o rebote e estufando as redes. Pressionando para empatar, os visitantes chegaram novamente com Minteh recebendo uma bola na área e batendo no ângulo, mas Raya fez uma defesa de cinema para salvar o Arsenal. No fim, Saka fez boa jogada pela direita, cruzou rasteiro na área e Martinelli desperdiçou grande chance ao chutar por cima da meta.
