Futebol Internacional

Arsenal vence Brighton e segue na liderança da Premier League

Gunners abrem 2 a 0, mas sofrem sustos no fim

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
13:54
Odegaard comemora gol do Arsenal sobre o Brighton (Foto: Adrian Dennis / AFP)
imagem cameraOdegaard comemora gol do Arsenal sobre o Brighton, pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
O Arsenal venceu o Brighton por 2 a 1, pela 18ª rodada da Premier League, neste sábado (27), no Emirates Stadium. No primeiro tempo, Odegaard abriu o placar, e os Gunners ampliaram no segundo tempo com gol contra de Rutter. No fim, Diego Gómez descontou e deu números finais ao duelo.

Com o triunfo, o Arsenal chegou aos 42 pontos e segue na liderança da Premier League, enquanto o Manchester City permanece na vice-liderança com 40 pontos. Por outro lado, o Brighton estacionou nos 24 pontos e caiu para a 12ª colocação.

Como foi Arsenal x Brighton?

Na etapa inicial, o Arsenal criou boa oportunidade no primeiro minuto com Gyokeres sendo lançado por Trossard, saindo cara a cara com o goleiro, mas batendo fraco de direita para defesa tranquila de Verbruggen. No ataque seguinte, Saka fez grande jogada pela direita, entrou na área e finalizou quase sem ângulo para outra grande intervenção do arqueiro holandês. E aos 13 minutos, Odegaard foi acionado por Saka na entrada da área e bateu no cantinho para abrir o placar para os Gunners. Após muita pressão, os Gunners quase ampliaram no fim com Zubimendi desviando um chute de Merino de letra e obrigando Verbruggen a fazer grande defesa no cantinho para impedir o gol.

No segundo tempo, o Arsenal não demorou para ampliar o placar e em escanteio cobrado por Declan Rice, Rutter desviou contra a própria meta e os mandantes abriram 2 a 0. Na sequência, Gyokeres foi acionado pelo lado direito, ganhou do defensor e soltou uma bomba para defesa de Verbruggen. O Brighton descontou o placar aos 18 minutos com Ayari carimbando a trave em um chute cruzado, e Diego Gómez aproveitando o rebote e estufando as redes. Pressionando para empatar, os visitantes chegaram novamente com Minteh recebendo uma bola na área e batendo no ângulo, mas Raya fez uma defesa de cinema para salvar o Arsenal. No fim, Saka fez boa jogada pela direita, cruzou rasteiro na área e Martinelli desperdiçou grande chance ao chutar por cima da meta.

Saka disputa bola com defensor do Brighton na vitória do Arsenal, pela Premeir League
Saka disputa bola com defensor do Brighton na vitória do Arsenal, pela Premeir League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

