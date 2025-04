ESPN prepara cobertura especial para ‘final’ do Liverpool pela Premier League

A ESPN e o Disney+ exibem com exclusividade neste domingo (24), às 12h30 (de Brasília), o duelo entre Liverpool e Tottenham, que pode coroar os Reds como campeões da Premier League 2024-25 e a partida contará com transmissão in loco diretamente da Inglaterra.

As plataformas Disney promoverão uma cobertura especial da partida. Além de contar com mais de mais de 3 horas de grade dedicadas ao confronto que pode definir a liga mais prestigiada do futebol mundial, Rogério Vaughan comanda a transmissão diretamente de Anfield ao lado do comentarista Mário Marra e dos correspondentes internacionais João Castelo Branco e Renato Senise, trazendo todos os detalhes da partida com bastidores das duas equipes.

A cobertura da ESPN começa às 12h com o SportsCenter Abre o Jogo de Liverpool x Tottenham. O pós-jogo será agitado pelo “Mundo F” a partir de 14h30, com apresentação de André Plihal, análises de Breiller Pires e Thiago Simões, e participações do quarteto da transmissão diretamente do estádio.

Como está o Liverpool?

Com 79 pontos conquistados em 33 partidas, o time comandado por Arne Slot está a um passo do título. Um empate ou uma vitória diante do Tottenham, em Anfield, garante matematicamente o troféu para o Liverpool, já que o vice-líder Arsenal tropeçou na abertura da 34ª rodada e soma apenas 67 pontos faltando 4 rodadas para o encerramento.

A ESPN é a casa do futebol inglês para o Brasil. A emissora exibe todos os 380 jogos da Premier League, a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra com exclusividade, levando todas as emoções dos torneios da terra do Rei Charles ao vivo para os fãs de esportes.

