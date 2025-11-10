Atitude de torcida com Estevão, ex-Palmeiras, choca Europa: 'Assustador'

A torcida do Chelsea está absolutamente enlouquecida com o jovem Estevão, cria do Palmeiras, que começou voando na Europa. Uma atitude dos torcedores com o brasileiro chocou milhares de europeus nas redes sociais.

O começo do brasileiro nos Blues é encantador, e os torcedores do Chelsea já estão enlouquecidos com o jogador. Na última partida, o jovem deu uma bela assistência para João Pedro na vitória em cima do Wolves por 3 a 0.

Nas redes sociais, os europeus perceberam algo muito especial com Estevão, ex-Palmeiras. Toda vez que o jovem toca na bola, os torcedores se levantam no estádio e começam a ficar animados. Vídeos e relatos comprovam a situação inusitada, que chocou a Europa. Veja abaixo:

Estevão, ex-Palmeiras, comemora gol pela Champions (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Veja atitude dos torcedores com Estevão, ex-Palmeiras

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Estevão é um craque. Fazia tempo que eu não via a torcida vibrar tanto depois de um gol daquele jeito, desde o Hazard. Que loucura!

Tradução sobre o ex-Palmeiras: A multidão se levantou em expectativa quando Estevão tocou na bola.

Tradução sobre o jovem brasileiro: A multidão fazendo barulho sempre que Estevão toca na bola.

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Observe a reação da torcida quando Estevão recebe a bola.

Tradução sobre o ex-Palmeiras: Não é sempre que você consegue ter verdadeiras superestrelas jogando no seu time. A reação que Estevão provoca na torcida e como o clima muda quando ele entra em campo ou está com a bola é algo especial. Os torcedores do Chelsea sabem que esse garoto é realmente bom e é assustador o quão bom ele pode se tornar!

Como foi a vitória do Chelsea

Em casa e com favoritismo, o Chelsea partiu para cima do Wolves e começou a empilhar chances de gol, sendo as mais perigosas com Enzo Fernández, em cobrança de falta, e com Alejandro Garnacho, que pegou mal na bola e facilitou a defesa de Sam Johnstone. Logo depois, o camisa oito dos Blues quase fez um gol olímpico, mas Jackson Tchatchoua tirou em cima da linha. Estevão, ex-Palmeiras, começou no banco.

O Chelsea fez alterações, incluindo a entrada de Estêvão, ex-Palmeiras, que com poucos minutos em campo, cruzou rasteiro para João Pedro, que chutou de primeira e marcou o segundo da equipe londrina. Com o Wolves tentando o empate, e com as linhas altas, os Blues se aproveitou dos contra-ataques, e, em escapada de Garnacho, cruzou rasteiro para Pedro Neto, que finalizou com o gol vazio para marcar o terceiro gol e consolidar a vitória do Chelsea por 3 a 0.