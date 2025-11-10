Atacante do Bragantino é convocado para Seleção do Uruguai
Jogador integra a lista para a última Data Fifa de 2025
O atacante Nacho Laquintana, do Red Bull Bragantino, foi convocado para defender a Seleção do Uruguai. A Data Fifa de novembro será a última de 2025 e a penúltima antes da convocação final para a Copa do Mundo do próximo ano.
Nesta janela, os uruguaios enfrentam o México no dia 15, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Corona, em Torreón, Coahuila, em solo mexicano.
Na sequência, a Celeste encerra a preparação diante dos Estados Unidos, no dia 18, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Raymond James, em Tampa, na Flórida.
Esta é a terceira convocação consecutiva do camisa 33 do Red Bull Bragantino à seleção uruguaia. Pelo Massa Bruta, Laquintana soma 63 jogos e seis gols marcados.
Outros convocados do Uruguai
A Seleção do Uruguai ainda não divulgou oficialmente a lista completa de convocados, mas alguns nomes começaram a ser revelados pela imprensa uruguaia. O próprio perfil oficial da seleção nas redes sociais publicou registros da chegada de jogadores ao México, entre eles o atacante do Red Bull Bragantino, que compartilhou a postagem.
Além de Nacho Laquintana, outros nomes do futebol brasileiro também foram chamados para defender o Uruguai. Arrascaeta, Varela e Matías Viña, do Flamengo, Piquerez, do Palmeiras, e Puma Rodríguez, do Vasco, estão entre os convocados.
