menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Atacante do Bragantino é convocado para Seleção do Uruguai

Jogador integra a lista para a última Data Fifa de 2025

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/11/2025
11:52
Atualizado há 0 minutos
Nacho Laquintana está em alta no Bragantino (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
imagem cameraNacho Laquintana está em alta no Bragantino (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Nacho Laquintana, do Red Bull Bragantino, foi convocado para defender a Seleção do Uruguai. A Data Fifa de novembro será a última de 2025 e a penúltima antes da convocação final para a Copa do Mundo do próximo ano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesta janela, os uruguaios enfrentam o México no dia 15, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Corona, em Torreón, Coahuila, em solo mexicano.

Na sequência, a Celeste encerra a preparação diante dos Estados Unidos, no dia 18, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Raymond James, em Tampa, na Flórida.

continua após a publicidade

Esta é a terceira convocação consecutiva do camisa 33 do Red Bull Bragantino à seleção uruguaia. Pelo Massa Bruta, Laquintana soma 63 jogos e seis gols marcados.

Nacho Laquintana vai para sua terceira convocação (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
Nacho Laquintana vai para sua terceira convocação (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Outros convocados do Uruguai

A Seleção do Uruguai ainda não divulgou oficialmente a lista completa de convocados, mas alguns nomes começaram a ser revelados pela imprensa uruguaia. O próprio perfil oficial da seleção nas redes sociais publicou registros da chegada de jogadores ao México, entre eles o atacante do Red Bull Bragantino, que compartilhou a postagem.

continua após a publicidade

Além de Nacho Laquintana, outros nomes do futebol brasileiro também foram chamados para defender o Uruguai. Arrascaeta, Varela e Matías Viña, do Flamengo, Piquerez, do Palmeiras, e Puma Rodríguez, do Vasco, estão entre os convocados.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias