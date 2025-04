Jornal chileno diz que Colo-Colo x Fortaleza não deveria ter começado; entenda

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, pela Libertadores, foi interrompida no segundo tempo por conta da invasão de torcedores do time da casa no gramado, depois da morte de duas pessoas do lado de fora do estádio. De acordo com o jornal chileno "En Cancha", o jogo não deveria ter acontecido, pois a informação do ocorrido já circulava no Monumental.

A tragédia aconteceu momentos antes da bola rolar no Estádio Monumental David Arellano. A confusão começou quando vários torcedores do Colo-Colo, em diferentes ocasiões, fizeram uma debandada para forçar a entrada no estádio. Eles também entraram na Casa Alba, um prédio adjacente, onde foram roubadas roupas e materiais esportivos, além da destruição do ginásio usado pelos times menores.

Com a correria, os policiais iniciaram um procedimento para conter o incidente. Agentes do Controle de Ordem Pública (COP) da polícia chegaram ao local, onde um veículo lançador de gás lacrimogêneo teria atropelado duas pessoas. Ambos foram esmagados por uma cerca que desabou devido à debandada. Segundo o jornal "El Deportivo", as vítimas fatais são uma menina de 17 anos e um menino de 13 anos. Ambos ficaram presos na cerca que desabou.

A informação do ocorrido já circulava antes mesmo da bola rolar para o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, mas até então, não havia detalhes. Segundo o jornal, a polícia relatou feridos, mas não mencionou mortes. No entanto, a notícia das mortes foi anunciada minutos antes do início da partida, mas não houve consequências para a partida em si. Não houve reação da organização, nem do Colo-Colo nem da Conmebol, e a partida começou como se nada tivesse acontecido.

O público soube da tragédia durante o intervalo e os protestos começaram durante o segundo tempo. Foi então que começaram os conflitos nas arquibancadas e do lado de fora do estádio. O episódio causou comoção e agitou os ânimos da torcida. Alguns torcedores quebraram o acrílico que cerca o Monumental e invadiram o gramado, causando a paralisação da partida.

O que aconteceu?

Antes da invasão, o atacante Deyverson estava no banco de reservas e relatou que objetos estavam sendo atirados no gramado. O atleta chegou a mostrar para a equipe de arbitragem. Por volta dos 24 minutos da etapa final, os torcedores quebraram o vidro de segurança e invadiram. Alguns estavam portando objetos e outros chegaram a tirar fotos com atletas do Colo-Colo.

Jogadores dos mandantes tentavam acalmar os invasores, enquanto os atletas do Fortaleza foram para o túnel de acesso aos vestiários. Em nota posterior, o Leão afirmou que toda a delegação estava em segurança e prestando apoio aos torcedores da equipe no estádio.

Por pouco mais de uma hora, dirigentes da Conmebol tentaram convencer os jogadores das duas equipes a dar continuidade à partida, sem êxito. Enquanto isso, os seguranças evacuavam o estádio David Arellano, como destacava o sistema de som.

