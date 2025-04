Carlos Alcaraz não joga futebol, mas sua influência pode ser sentida até nos vestiários do Real Madrid. Em meio a uma missão quase impossível - reverter um 3 a 0 contra o Arsenal na Champions League - o técnico Carlo Ancelotti surpreendeu ao citar o jovem tenista espanhol como inspiração para o elenco merengue.

Durante coletiva de imprensa na véspera do jogo de volta, Ancelotti evocou um dos lemas mais marcantes de Alcaraz: "cabeça, coração e colhão". A frase, ensinada ao tenista por seu avô, virou símbolo de superação, entrega e força mental - exatamente o que o Real Madrid precisa neste momento.

Carlos Alcaraz e Vinicius Jr. no vestiário do Real Madrid em Elche (Foto: Reprodução)

– O que queremos fazer é tentar mudar nossas cabeças e fazer uma partida séria. Com cabeça, coração e colhão, como diz Alcaraz. O Real Madrid tem todos os recursos para virar essa eliminatória. Temos qualidade, compromisso, experiência de muitos jogadores e os torcedores – declarou Ancelotti

Não é apenas discurso: o Real Madrid já viveu outras "remontadas" históricas, como na campanha do título da Champions de 2022. Mas agora, além da tradição das noites mágicas no Bernabéu, o clube tem em Alcaraz um símbolo da nova geração de madridistas que acreditam até o fim.

Alcaraz na torcida pelo Real Madrid

A conexão entre Alcaraz e o Real não é por acaso. O número 2 do mundo no ranking da ATP é torcedor declarado do clube espanhol e, em entrevista recente, demonstrou confiança:

– Acredito na remontada do Real Madrid? Sim, sim. Como bom madridista, sempre acredito em viradas – disse Alcaraz.

Se o Real Madrid for capaz de incorporar o espírito de luta que Alcaraz demonstra em quadra, a equipe terá chances reais de alcançar mais uma virada histórica nas famosas "noites mágicas" do Bernabéu. E, nesse sentido, o tenista pode, sim, ajudar - mesmo que fora das quatro linhas.