Fora de Campo

Zico reencontra ítem histórico da época do Flamengo após 45 anos

Ex-jogador deixou autógrafo na lataria do carro

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
11:02
Zico, ídolo do Flamengo, anunciou a intenção oficial do clube de se tornar Nação (Foto: Divulgação/Flamengo)
imagem cameraZico, ídolo do Flamengo, anunciou a intenção oficial do clube de se tornar Nação (Foto: Divulgação/Flamengo)
O ídolo do Flamengo, Zico, reencontrou e autografou, no último sábado (21), um Miura modelo 1979 que foi seu há 45 anos. O encontro aconteceu durante uma exposição automobilística no Rio de Janeiro. O veículo esportivo, que o craque adquiriu em dezembro de 1978 e utilizou por apenas alguns meses, passou por diversos proprietários e um período de deterioração antes de ser completamente restaurado.

Autógrafo de Zico na traseira do carro (Foto: Reprodução)
Autógrafo de Zico na traseira do carro (Foto: Reprodução)

O Miura de Zico

O Miura era considerado um veículo raro e sofisticado para os padrões brasileiros dos anos 1970, período em que as importações de automóveis estrangeiros eram restritas no país. O automóvel, fabricado no Rio Grande do Sul, possui características específicas como cor cinza, chassi número 10.173 e foi registrado com a placa QR-5100 do Rio de Janeiro.

O ídolo do Flamengo tinha apenas 25 anos quando comprou o esportivo, em 22 de dezembro de 1978. Na época, ele já era considerado o jogador mais valioso do futebol brasileiro.

Zico com carro Miura
Zico com carro Miura (Foto: Acervo)

Não foram divulgadas informações sobre quem foram os proprietários do veículo durante os 45 anos em que esteve longe de Zico, nem detalhes sobre o processo de restauração realizado.

O maior da história do Flamengo

Maior ídolo da história do Flamengo e referência do futebol brasileiro, Zico empilhou vitórias e recordes com a camisa rubro-negra. Ao todo, foram 15 troféus erguidos ao longo da carreira, com 13 títulos conquistados como camisa 10 do Flamengo.

Pelo Flamengo, ergueu os troféus, na grande maioria das conquistas, como capitão. Zico foi o líder da geração que conquistou o mundo contra o Liverpool, em 1981. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa Intercontinental e recebeu o troféu mais importante da história do clube carioca.

