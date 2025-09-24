Zico reencontra ítem histórico da época do Flamengo após 45 anos
Ex-jogador deixou autógrafo na lataria do carro
O ídolo do Flamengo, Zico, reencontrou e autografou, no último sábado (21), um Miura modelo 1979 que foi seu há 45 anos. O encontro aconteceu durante uma exposição automobilística no Rio de Janeiro. O veículo esportivo, que o craque adquiriu em dezembro de 1978 e utilizou por apenas alguns meses, passou por diversos proprietários e um período de deterioração antes de ser completamente restaurado.
O Miura de Zico
O Miura era considerado um veículo raro e sofisticado para os padrões brasileiros dos anos 1970, período em que as importações de automóveis estrangeiros eram restritas no país. O automóvel, fabricado no Rio Grande do Sul, possui características específicas como cor cinza, chassi número 10.173 e foi registrado com a placa QR-5100 do Rio de Janeiro.
O ídolo do Flamengo tinha apenas 25 anos quando comprou o esportivo, em 22 de dezembro de 1978. Na época, ele já era considerado o jogador mais valioso do futebol brasileiro.
Não foram divulgadas informações sobre quem foram os proprietários do veículo durante os 45 anos em que esteve longe de Zico, nem detalhes sobre o processo de restauração realizado.
O maior da história do Flamengo
Maior ídolo da história do Flamengo e referência do futebol brasileiro, Zico empilhou vitórias e recordes com a camisa rubro-negra. Ao todo, foram 15 troféus erguidos ao longo da carreira, com 13 títulos conquistados como camisa 10 do Flamengo.
Pelo Flamengo, ergueu os troféus, na grande maioria das conquistas, como capitão. Zico foi o líder da geração que conquistou o mundo contra o Liverpool, em 1981. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa Intercontinental e recebeu o troféu mais importante da história do clube carioca.
