Chegada de Jair Ventura à clube de Série A causa alvoroço no X: ‘Esperança’

Treinador de 46 anos estava no Avaí

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
10:36
O Vitória deu o que pode ter sido sua última cartada no ano para tentar livrar o clube da Série A: a contratação de Jair Ventura. A chegada do técnico, que carrega a mística de salvar clubes da queda, repercutiu com intensidade entre torcedores do Leão e outros internautas.

O treinador conseguiu liberação para deixar o clube catarinense e só precisa alinhar com o Vitória a questão da comissão técnica.

Vitória acerta com Jair Ventura

✍️Textos de Rafael Carmo

Jair Ventura, que tem no currículo três campanhas de recuperação que resultaram em permanência na Série A, mais uma vez assume um clube que tem este objetivo bastante claro. O Vitória quer permancer na elite do futebol nacional.

Campanhas de recuperação de Jair Ventura na Série A:
Sport (2020) - pegou na 19ª colocação e deixou em 15º;
Juventude (2021) - pegou na 17ª posição e deixou em 16º;
Goiás (2022) - pegou em 18º e deixou em 13º.

Na 17ª posição, com 22 pontos, o Vitória tem um jogo a mais em relação aos adversários diretos e viu o risco de rebaixamento aumentar para 66% depois da derrota para o Fluminense, segundo dados da UFMG.

Antes de aceitar o convite do Vitória, Jair Ventura defendia as cores do Avaí, que disputa a Série B. Ele deixou o time na 11ª posição, com 37 pontos, a nove de distância para o G-4. Por lá, o técnico esteve à frente do time em 27 jogos, com nove vitórias, 10 empates e oito derrotas.

circulo com pontos dentroTudo sobre

