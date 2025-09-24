Carol Portaluppi responde crítico de Renato Gaúcho após demissão

As polêmicas envolvendo o pedido de demissão de Renato Gaúcho do comando técnico do Fluminense começaram a extrapolarar a esfera do clube. Dessa vez a filha do treinador se envolveu em uma discussão com o influenciador digital Victor Hugo Verissimo. Carol Portaluppi respondeu a publicação do torcedor tricolor com pouca paciência.

- Mais de 43 mil pessoas presentes (no Maracanã) para ver esse vexame... A maior chance de título do Fluminense foi por água abaixo - disse Victor Hugo Verissimo em vídeo gravado no Maracanã.

- Vexame é ouvir isso de um tiktoker! Jogou aonde? Muda de profissão e bota teu currículo lá agora, boa sorte amigão - comentou Carol na publicação.

Fluminense é eliminado e Renato Gaúcho entrega cargo

O Fluminense foi eliminado nas quartas de final da Sul-Americana diante do seu torcedor, no Maracanã. Com somente um gol a favor, marcado por Canobbio, o Tricolor empatou por 1 a 1 e não conseguiu superar a diferença de 1 gol adquirida pelo Lanús no jogo de ida.

Após a eliminação da equipe, Renato Gaúcho anunciou que pediu pediu demissão do cargo. O Lance! apurou que Renato pegou a todos de surpresa com o pedido de demissão. O treinador juntou os jogadores e o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em roda após o empate com o Lanús e comunicou a saída. Internamente, ninguém esperava a posição do técnico.

O auxiliar-técnico permanente Marcão assume o time de forma interina.