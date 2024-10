Confira os vencedores de cada categoria da Bola de Ouro 2024

Rodri, do Manchester City e da Espanha, foi eleito o melhor jogador do mundo de 2024 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 18:59 • Paris (FRA)

A revista "France Football" anunciou nesta segunda-feira (28) o vencedor da Bola de Ouro, um dos prêmios individuais mais prestigiados do futebol mundial, em cerimônia realizada no Théâtre du Chatelet, em Paris (França). O evento, no entanto, ficou marcado por resultados surpreendentes e constrangimentos causados pela ausência dos representantes do Real Madrid.

A escolha do volante Rodri, do Manchester City (Inglaterra), como melhor jogador do mundo no futebol masculino foi a grande polêmica da noite. A expectativa geral era de que o prêmio fosse entregue ao atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid (Espanha), que acabou na segunda posição. (veja a lista completa no final da matéria).

Vale lembrar que o brasileiro sequer foi à cerimônia de premiação como forma de protesto, assim como seus colegas de Real Madrid que também foram indicados ao prêmio - entre eles, os jogadores Jude Bellingham e Kylian Mbappé, além do técnico Carlo Ancelotti. Veja a seguir os vencedores de todas as categorias da Bola de Ouro.

Quem venceu a Bola de Ouro feminina?

Na categoria feminina, deu a lógica: a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, levou o prêmio pela segunda vez consecutiva. A meia foi o grande nome do clube catalão na conquista do Campeonato Espanhol e da Champions League feminina da última temporada. Além disso, fez parte do elenco semifinalista das Olimpíadas de Paris.

Vale lembrar que duas jogadoras da Seleção Brasileira, que conquistou a medalha de prata nos Jogos de Paris, foram indicadas ao prêmio: a atacante Gabi Portilho, do Corinthians, e a zagueiro Tarciane, do Houston Dash (Estados Unidos). As jogadoras ficaram na 18ª e 23ª posições, respectivamente.

Aitana Bonmatí,do Barcelona e da seleção espanhola, foi eleita a Bola de Ouro do futebol feminino (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Quem venceu o Troféu Yashin (melhor goleiro do mundo)?

Emiliano Martínez, do Aston Villa, foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor goleiro do mundo. O defensor foi peça fundamental para que o clube inglês terminasse a última edição na Premier League na quarta posição, garantindo vaga direta para a Uefa Champions League da atual temporada. Além disso, Dibu Martínez foi campeão da Copa América 2024 pela seleção da Argentina, mais uma vez realizando defesas decisivas ao longo do torneio.

Emiliano Martínez, do Aston Villa e da seleção argentina, foi eleito o melhor goleiro do mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Quem venceu o Troféu Kopa (melhor jogador sub-21 do mundo)?

Como era esperado, o prêmio ficou com o atacante Lamine Yamal, do Barcelona. Além dos grandes jogos pelo clube catalão, pesaram a seu favor as atuações decisivas que teve pela Espanha na Eurocopa, torneio do qual foi campeão. Ao todo, o jovem marcou 10 gols e deu 14 assistências em 60 jogos na última temporada. Com apenas 17 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a vencer o Troféu Kopa.

O brasileiro Savinho, do Manchester City, da Inglaterra (mas indicado pela temporada que fez pelo Girona, da Espanha), ficou na quarta posição, atrás apenas de Arda Güler (2º), do Real Madrid (Espanha), e Kobbie Mainoo (3º), do Manchester United (Inglaterra).

Lamine Yamal recebeu o prêmio de melhor jogadoro do mundo sub-21 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Quem venceu o Troféu Gerd Müller (maior goleador da temporada)?

Dois jogadores terminaram empatados e dividiram o prêmio de maior goleador da temporada: Harry Kane, do Bayern de Munique (Alemanha), e Kylian Mbappé, do Real Madrid (Espanha), ambos com incríveis 52 marcados. Por conta do "boicote" promovido pelo clube espanhol à premiação, apenas o inglês subiu ao palco para receber seu troféu.

Harry Kane recebeu o prêmio de maior goleador da temporada 2023-2024 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Quem venceu o prêmio de Clube do Ano?

Em um dos momentos mais constrangedores da premiação, o Real Madrid foi eleito o melhor clube do mundo. O clube espanhol venceu três títulos na temporada 2023-2024: a Supercopa da Espanha, La Liga e a Uefa Champions League. Já em agosto, ou seja, na temporada 2024-2025, a equipe ainda venceu a Supercopa da Uefa.

Na categoria feminina, o Barcelona foi eleito o melhor clube do ano. A equipe, que conta com algumas das melhores jogadoras do mundo na atualidade (incluindo a Bola de Ouro Aitana Bonmatí), faturou a Supercopa da Espanha, a Copa da Rainha da Espanha, o Campeonato Espanhol e a Champions League feminina na temporada 2023-2024.

Jogadoras do Barcelona recebem o prêmio de melhor clube de futebol feminino (Foto: Franck Fife/AFP)

Quem venceu o prêmio Johan Cruyff (melhor técnico do mundo)?

Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi eleito o melhor técnico do mundo e também não compareceu à cerimônia para receber o prêmio, gerando novo constrangimento. No comando do clube espanhol, o italiano conquistou a Copa do Rei da Espanha, La Liga, a Uefa Champions League e a Supercopa da Uefa.

Na categoria feminina, a inglesa Emma Hayes, treinadora da seleção estadunidense de futebol, foi a vencedora. A técnica conduziu a seleção norte-americana à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, este ano. Por conta da Data Fifa do futebol feminino, Hayes, que está nos Estados Unidos, não pôde receber o troféu pessoalmente, mas gravou um vídeo agradecendo pelo prêmio.

Quem venceu o Prêmio Sócrates?

Jenni Hermoso conquistou o prêmio dedicado a atletas envolvidos em causas sociais e cujo nome homenageia o ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira. A atleta da seleção espanhola foi assediada pelo ex-presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, que deu um beijo não consentido na jogadora durante a premiação da Copa do Mundo feminina de 2023.

No discurso de premiação, Jenni Hermoso clamou por um mundo sem diferenças de gênero e pediu mudanças. A jogadora também afirmou que sonha com um mundo em que todas as mulheres sejam respeitadas.

Jenni Hermoso conquistou o prêmio Sócrates pelo seu envolvimento em causas sociais (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Veja a posição dos 30 finalistas da Bola de Ouro masculina

1º - Rodri - Manchester City, Espanha

2º - Vinícius Júnior - Real Madrid, Brasil

3º - Jude Bellingham - Real Madrid, Inglaterra

4º - Daniel Carvajal - Real Madrid, Espanha

5º - Erling Haaland - Manchester City, Noruega

6º - Kylian Mbappé - Real Madrid (defendeu o PSG na última temporada), França

7º - Lautaro Martínez - Inter de Milão, Argentina

8º - Lamine Yamal - Barcelona, Espanha

9º - Toni Kroos - Aposentado (defendeu o Real Madrid na última temporada), Alemanha

10º - Harry Kane - Bayern de Munique, Inglaterra

11º - Phil Foden - Manchester City, Inglaterra

12º - Florian Wirtz - Bayer Leverkusen, Alemanha

13º -Dani Olmo - Barcelona, Espanha

14º - Ademola Lookman - Atalanta, Nigéria

15º - Nico Williams - Athletic Bilbao, Espanha

16º - Granit Xhaka - Bayer Leverkusen,

17º - Federico Valverde - Real Madrid, Uruguai

18º - Emiliano Martínez - Aston Villa, Argentina

19º - Martin Odegaard - Arsenal, Noruega

20º - Hakan Çalhanoğlu - Inter de Milão, Turquia

21º - Bukayo Saka - Arsenal, Inglaterra

22º - Antonio Rüdiger - Real Madrid, Alermanha

23º - Rúben Dias - Manchester City, Portugal

24º - William Saliba - Arsenal, França

25º - Cole Palmer - Chelsea, Inglaterra

26º - Declan Rice - Arsenal, Inglaterra

27º - Vitinha - PSG, Portugal

28º - Alejandro Grimaldo - Bayer Leverkusen, Espanha

29º - Mats Hummels - Roma, Alemanha

29º - Artem Dovbyk - Roma, Ucrâniaa

