A rodada dos jogos de ida dos playoffs da Champions League 2024/25 foi encerrada com definição dos resultados de quatro partidas nesta quarta-feira (12); na terça, outros quatro duelos iniciaram a disputa. Sem empates, os confrontos tiveram ligeira vantagem das equipes visitantes, que venceram cinco. Confira abaixo os placares e como foram os enfrentamentos.

Brest 0 x 3 PSG

O PSG venceu o Brest, por 3 a 0, na última terça-feira (11), no jogo de ida dos playoffs da Champions League, e o atacante Dembélé mostrou mais uma vez que assumiu o protagonismo no clube parisiense. Autor de dois gols, o camisa 10 foi o nome da partida; de pênalti, Vitinha também deixou o dele na vitória.

Démbélé se isola como artilheiro do ano em atropelo do PSG sobre o Brest (Foto: FRED TANNEAU / AFP)

Manchester City 2 x 3 Real Madrid

O Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 2, fora de casa, na terça-feira (11), pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Erling Haaland marcou duas vezes para os Citizens, mas Kylian Mbappé, Brahim Díaz e Jude Bellingham fizeram os gols da vitória dos Merengues, que levam vantagem para a volta no Bernabéu.

Jude Bellingham faz gol da vitória do Real Madrid sobre o Manchester City pela Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Sporting 0 x 3 Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund encaminhou a classificação às oitavas de final da Champions League com a vitória por 3 a 0 sobre o Sporting, fora de casa. Artilheiro da competição, Serhou Guirassy abriu o placar para os Aurinegros no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e Pascal Groß e Karim Adeyemi completaram o resultado.

Borussia Dortmund fez 3 a 0 sobre o Sporting fora de casa, um dos principais resultados dos playoffs da Champions League (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

Juventus 2 x 1 PSV

A Juventus foi o único mandante a vencer pela Champions League na terça-feira (11), batendo o PSV por 2 a 1. Weston McKennie e Samuel Mbangula fizeram os gols da Velha Senhora, enquanto Ivan Perisic marcou para os holandeses.

Samuel Mbangula faz gol da vitória da Juventus sobre o PSV (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

Club Brugge 2 x 1 Atalanta

Na abertura dos jogos de quarta-feira (12), o Brugge venceu a Atalanta na Bélgica por 2 a 1. Ferran Jutglà e Gustaf Nilsson (nos acréscimos) marcaram para os donos da casa, e Mario Pasalic fez o gol para os italianos.

Gustaf Nilsson marca de pênalti e dá a vitória ao Club Brugge sobre a Atalanta, no primeiro dos resultados de quarta-feira (12) nos playoffs da Champions League (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Celtic 1 x 2 Bayern

O Bayern de Munique venceu o Celtic por 2 a 1, fora de casa, e deu um passo pelo objetivo da vaga nas oitavas de final da Champions League 2024-25. Os gols da vitória foram marcados por Michael Olise, no apagar das luzes do primeiro tempo, e Harry Kane, no início da segunda etapa, enquanto Maeda descontou para os donos da casa. Com o triunfo, os Bávaros levam vantagem do empate para o confronto de volta, na próxima teça-feira (18), em Munique.

Harry Kane comemora gol pelo Bayern contra o Celtic (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Monaco 0 x 1 Benfica

O Benfica bateu o Monaco fora de casa pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Vangelis Pavlidis foi o autor do único gol da partida. Os Encarnados tiveram vantagem numérica desde o sétimo minuto do segundo tempo, pouco após abrir o placar, mas não conseguiram aumentar o resultado.

O Benfica venceu o Monaco fora de casa pelos playoffs da Champions League (Foto: Valery HACHE / AFP)

Feyenoord 1 x 0 Milan

O Feyenoord levou a melhor sobre o Milan e venceu por 1 a 0 na Holanda e vai com a vantagem para o jogo de volta no San Siro. O gol que deu a vitória aos mandantes saiu logo aos três minutos de partida, com o brasileiro Igor Paixão batendo de fora da área e contando com falha do goleiro Mike Maignan no lance.