Confira a escalação do Milan para a grande final da Copa da Itália

O Milan entra em campo nesta quarta-feira (14), buscando adicionar mais um título a sua galeria de troféus. A equipe enfrenta o Bologna, em jogo válido pela grande final da Copa da Itália. Para o confronto, Stefano Pioli divulgou os 11 titulares que irão em busca da grande glória na temporada. Confira:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Rossoneri, que deixaram os rivais Roma e Inter de Milão pelo caminho nas duas fases anteriores, não erguem o troféu da Copa da Itália desde a temporada 2002/03. Na ocasião, o time era comandado por Carlo Ancelotti, anunciado nesta semana como novo técnico da Seleção Brasileira. São 22 anos sem conquistar a competição, a maior seca entre os quatro grandes do país. Ao todo, o clube só conquistou a Coppa em cinco ocasiões na sua história, em distinção ao domínio que tem no Campeonato Italiano, onde subiu no topo do pódio em 19 ocasiões.

continua após a publicidade

Luka Jovic comemorando com o time do Milan durante a semifinal da Copa da Itália. (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Para o duelo, o Milan deve contar com novidades na escalação. O time vem com força máxima, entretanto, Luka Jović assume a titularidade na referência do ataque da equipe, e será o centroavante. Na ala direita, Kyle Walker perde espaço para Jimenez, que começará a partida entre os 11 convocados.

➡️Milan e Bologna jogam pelo fim de respectivos jejuns na Copa da Itália

🔴⚫ Escalação do Milan para a final da Copa da Itália

⚽ GOL: Maignan

⚽ ZAG: Tomori

⚽ ZAG: Gabbia

⚽ ZAG: Pavlovic

⚽ ALD: Jimenez

⚽ MEI: Reijnders

⚽ MEI: Fofana

⚽ ALE: Theo Hernandez

⚽ PTD: Pulisic

⚽ PTE: Rafael Leão

⚽ ATA: Luka Jović

continua após a publicidade

Milan e Bologna se enfrentam em duelo válido pela grande final da Copa da Itália. A partida acontece nesta quarta-feira (14), no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da NSports e CazéTV (YouTube e Prime Video). ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.