O zagueiro Kim Min-jae, do Bayern de Munique, pode ser um desfalque importante para o clube alemão no Mundial de Clubes de 2025, que será disputado nos Estados Unidos. Segundo informações publicadas pelo jornal alemão TZ München, o jogador enfrenta dois obstáculos que colocam sua presença no torneio em dúvida: problemas físicos e possíveis restrições de entrada no território norte-americano.

A questão mais sensível envolve a política de imigração dos EUA. A seleção da Coreia do Sul, da qual Kim é titular, enfrentará o Iraque no dia 5 de junho, em jogo válido pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2026. Acontece que, segundo a mídia sul-coreana e o jornal Footballist, jogadores que estiverem recentemente no Iraque podem enfrentar barreiras para obter visto de entrada nos EUA, devido a regras de segurança impostas pelo governo americano.

Kim Min-jae pode completar 70 jogos camisa da Coreia do Sul na partida contra o Iraque (Foto: Reprodução/Instagram/@kiminjae3)

Mesmo cidadãos de países que normalmente não precisam de visto para entrar nos EUA — como é o caso de europeus e sul-coreanos — podem ser obrigados a obter uma autorização especial, caso tenham estado no Iraque, Irã, Síria ou Sudão desde 2011. A medida já afetou o ex-técnico do Barcelona, Xavi Hernández, que em 2022 teve problemas para entrar no país por conta de visitas anteriores ao Irã enquanto atuava pelo Al-Sadd.

Problemas físicos também atrapalham

Além da questão diplomática, Kim Min-jae também vem lidando com questões físicas que o tiraram do final da temporada. Já com o título da Bundesliga assegurado, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, optou por poupar o defensor até o fim do campeonato devido a uma tendinite no tendão de Aquiles e dores no pé, visando tê-lo em plena forma no segundo semestre.

A lesão ocorre em um momento delicado para o setor defensivo do Bayern. O clube perdeu Eric Dier para o Monaco, e os zagueiros Hiroki Ito (fratura no metatarso) e Dayot Upamecano (cirurgia no joelho) seguem sem data exata de retorno. Com isso, Kim é considerado peça-chave para o Mundial, mas sua presença está ameaçada.

Bayern monitora a situação de perto

O departamento jurídico e administrativo do Bayern já monitora o caso de perto, buscando garantir que Kim Min-jae não enfrente obstáculos para integrar a delegação nos Estados Unidos. O clube ainda aguarda definições sobre o tipo de autorização que seria exigida, caso o jogador realmente atue no Iraque.