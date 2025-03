Adversários nas quartas de final da Copa da Inglaterra, Preston e Aston Villa carregam uma longa história no futebol da Terra da Rainha. Fato é que, por conta da diferença de rumos que cada um tomou ao longo dos anos, passaram a se enfrentar poucas vezes.

O último duelo entre Preston e Aston Villa aconteceu há 65 anos, em março de 1961. O curioso é que o jogo foi válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, mesma fase que as equipes irão se enfrentar no próximo sábado.

De lá pra cá, muito mudou no futebol. Neste sentido, o Lance! relembra como era o mundo na última partida entre Preston e Aston Villa. Veja abaixo:

Aston Villa tinha outro escudo

Fundado em 1874, o Aston Villa mudou de escudo algumas vezes em sua história. Em 1961, os Lions já haviam trocado de símbolo duas vezes. Na época, o terceiro adorno contou pela primeira vez com o tradicional azul bebê que é marca registrada até os dias de hoje.

Tottenham conquistava seu último título do Campeonato Inglês

Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Crystal Palace pela Premier League

Integrante do Big Six, grupo dos seis grandes da Inglaterra, o Tottenham conquistou o seu segundo, e último título do Campeonato Inglês em 1961.

Santos vencia o Brasileirão pela 1ª vez

Multicampeão do Campeonato Brasileiro, o Santos conquistou seu primeiro título na competição em 1961. A equipe contava com Pelé, que foi o artilheiro com sete gols marcados.

Brasil tinha apenas uma Copa do Mundo

Maior campeã na história da Copa do Mundo, o Brasil só havia conquistado um título, em 1958. A Seleção já havia perdido a final do Mundial de 50 para o Uruguai. O bicampeonato, por sua vez, veio em 1962.

Rainha Elizabett II tinha apenas nove anos

Rainha da Inglaterra até 2022, Elizabeth II tinha apenas nove anos de idade. Ela assumiu o trono apenas aos 26 anos, após a morte de seu pai, Jorge VI.

Real ainda não era a moeda do Brasil

Financeiramente falando, o Brasil ainda tinha o Cruzeiro como moeda oficial. O Real surgiu apenas em 1993, durante o Plano Real para estabilizar a economia do país.

Pep Guardiola não era nascido

Atual técnico do Manchester City, e ainda vivo na disputa pelo título da Copa da Inglaterra com Preston e Aston Villa, Pep Guardiola não era nem nascido em 1961. O espanhol nasceu apenas em janeiro de 1971.