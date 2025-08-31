Noiva de Cristiano Ronaldo exibe aliança milionária; saiba valor e detalhes
Após nove anos de namoro, Cristiano Ronaldo anunciou que está noivo da modelo e influenciadora Georgina Rodríguez. Neste final de semana, o casal postou uma foto nas redes sociais e o anel de noivado, avaliado em milhões de euros, chamou a atenção dos internautas.
Há cerca de duas semanas, Cristiano Ronaldo anunciou o pedido em suas redes sociais. No entanto, o que mais atraiu a atenção foi o valor estimado do anel entregue à modelo. Segundo o diretor da 77 Diamonds, Tobias Kormind, a joia tem cerca de 35 quilates, com valor estimado em U$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação atual).
Juntos há nove anos, o casal tem dois filhos: Bella Esmeralda e Alana Martina. O português também tem três filhos de relações anteriores, os quais Georgina considera também como filhos: Cristiano Jr, Eva Maria e Mateo. O casal se conheceu em uma loja de luxo, onde a modelo trabalhava como assistente de vendas.
Atualmente, os dois vivem em Riade, na Arábia Saudita, cidade onde o astro português atua com a camisa do Al-Nassr. Convocado para a seleção de seu país, Cristiano Ronaldo volta a campo nos jogos contra Armênia e Hungria, nos próximos dias 06 e 09 de setembro.
