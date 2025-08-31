menu hamburguer
Noiva de Cristiano Ronaldo exibe aliança milionária; saiba valor e detalhes

Casal anunciou o casório no início do mês

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão juntos desde 2016 (Foto: Reprodução/ Instagram)
Após nove anos de namoro, Cristiano Ronaldo anunciou que está noivo da modelo e influenciadora Georgina Rodríguez. Neste final de semana, o casal postou uma foto nas redes sociais e o anel de noivado, avaliado em milhões de euros, chamou a atenção dos internautas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Há cerca de duas semanas, Cristiano Ronaldo anunciou o pedido em suas redes sociais. No entanto, o que mais atraiu a atenção foi o valor estimado do anel entregue à modelo. Segundo o diretor da 77 Diamonds, Tobias Kormind, a joia tem cerca de 35 quilates, com valor estimado em U$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação atual).

Juntos há nove anos, o casal tem dois filhos: Bella Esmeralda e Alana Martina. O português também tem três filhos de relações anteriores, os quais Georgina considera também como filhos: Cristiano Jr, Eva Maria e Mateo. O casal se conheceu em uma loja de luxo, onde a modelo trabalhava como assistente de vendas.

Atualmente, os dois vivem em Riade, na Arábia Saudita, cidade onde o astro português atua com a camisa do Al-Nassr. Convocado para a seleção de seu país, Cristiano Ronaldo volta a campo nos jogos contra Armênia e Hungria, nos próximos dias 06 e 09 de setembro.

Cristiano Ronaldo e Georgina com o anel de noivado (Foto: Reprodução/Instagram)

Com Cristiano Ronaldo, Portugal divulga lista de convocados

  1. 🧤 Goleiros: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), José Sá (Wolverhampton)
  2. 🛡️ Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Al-Hilal), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)
  3. 🧠 Meio-campistas: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting), Bernardo Silva (Manchester City)
  4. 🎯 Atacantes: João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

