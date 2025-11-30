Flamengo pode ser campeão mundial três vezes em 2025; entenda

O Flamengo tornou-se tetracampeão da Libertadores — o primeiro clube brasileiro a alcançar tal marca — na noite do último sábado (29), após derrotar o Palmeiras por 1 a 0 no Monumental U, em Lima, no Peru. Embora o domingo (30) tenha sido de celebrações, o elenco rubro-negro ainda disputa objetivos importantes nesta temporada, como a possibilidade de conquistar o título do Brasileirão já nesta quarta-feira (3), diante do Ceará, além da disputa da Copa Intercontinental em dezembro.

A segunda edição da nova Copa Intercontinental, anteriormente conhecida como Mundial de Clubes, teve início em setembro e se estenderá até 17 de dezembro, com quatro clubes já confirmados: Cruz Azul (Concacaf), Flamengo (Conmebol), PSG (Uefa) e Pyramids FC (CAF). Após a confirmação da participação rubro-negra, a Fifa anunciou também os horários e confrontos da competição.

Calendário dos jogos do Flamengo na Copa Intercontinental da Fifa 🌎

🏆 Dérbi das Américas: 10 de dezembro (quarta-feira) – Cruz Azul x Flamengo, em Doha (Catar), às 14h (de Brasília).

🏆 Copa Challenger: 13 de dezembro (sábado) – Pyramids FC x vencedor do Dérbi das Américas, em Doha (Catar), às 14h (de Brasília).

🏆 Copa Intercontinental: 17 de dezembro (quarta-feira) – PSG x vencedor da Copa Challenger, em Doha (Catar), horário ainda não definido.

Para encerrar 2025 com chave de ouro, o Flamengo terá a oportunidade de conquistar três troféus intercontinentais ao longo do ano, já que, no novo formato da competição, cada confronto entre campeões continentais de 2025 resulta em uma taça. A equipe comandada por Filipe Luís estreia em 10 de dezembro, quarta-feira, contra o Cruz Azul, em duelo conhecido como Dérbi das Américas, que colocará frente a frente o campeão da Concacaf e o da Conmebol. A partida será realizada em Doha, no Catar, às 14h (de Brasília).

Caso vença o Cruz Azul, o próximo compromisso do Flamengo será contra o Pyramids FC, em confronto denominado pela Fifa como Copa Challenger, que coloca frente a frente o vencedor do Dérbi das Américas e o campeão dos duelos África-Ásia-Oceania. A partida está marcada para o dia 13 de dezembro, sábado, às 14h (de Brasília). Em caso de vitória, o Flamengo enfrentará o PSG, atual campeão da Champions League. A partida está prevista para 17 de dezembro, quarta-feira, sem horário definido.

