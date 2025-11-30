Messi ultrapassa Puskás e quebra recorde mundial de assistências

O atacante Lionel Messi, aos 38 anos, segue quebrando recordes e marcando seu nome na história do futebol. No último sábado (29), em partida que garantiu o título da Conferência Leste, o argentino ultrapassou o lendário Ferenc Puskás e se tornou o jogador com mais assistências dadas no esporte, com 405 registros.

Puskás tem 404 e Messi, agora, chegou ao número de 405, tornando-se o líder isolado no ranking de assistências. Abaixo dos dois, estão Pelé (369), Johan Cruyff (358), Thomas Müller (352), Luis Suárez (317) e Kevin De Bruyne (316).

Messi comemora com Silvetti o gol marcado contra o Cincinnati, pela semifinal da Conferência Leste da MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

🏆 Inter Miami, de Messi, ganhou a Conferência Leste e vai à final da MLS pela primeira vez

O Inter Miami, clube de Messi, levou o inédito título da Conferência Leste e, com isso, chega à final da Major League Soccer (MLS) pela primeira vez em sua história. No último sábado (29), o time de Miami atropelou o New York City, na semifinal, por 5 a 1, e enfrentará o Vancouver Whitecaps, comandado por Thomas Müller, na grande decisão.

Apesar de não ter marcado na partida, Messi deu assistência – que rendeu o recorde mundial a ele – para o gol de Mateo Silvetti e foi o grande "arquiteto" do time, sendo o principal responsável pelo setor ofensivo do Inter Miami. O argentino Tadeo Allende marcou um hat-trick e foi o grande nome da classificação, com Telasco Segovia completando a goleada.

— Este é o jogo que sonhávamos no início da temporada, uma final em casa diante da nossa torcida — celebrou Javier Mascherano, treinador da equipe.

A chegada à final foi celebrada pelos mais de 22 mil no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale – arredores da cidade de Miami. O tenista Carlos Alcaraz foi um dos presentes e foi o responsável pela entrega do troféu de campeão da Conferência Leste ao capitão Lionel Messi.